Wolfsburg: Diese Bäckereien haben an Christi Himmelfahrt geöffnet

Wolfsburg

Am Donnerstag, 13. Mai, ist Christi Himmelfahrt und somit Feiertag. Dabei wären frische Brötchen und leckere Backwaren doch schön. Daher verrät die WAZ, welche Bäckereien an Christi Himmelfahrt geöffnet haben.

Diese Bäckereien in Wolfsburg haben an Himmelfahrt geöffnet

Die Bäckerei Steinecke im Hauptbahnhof Wolfsburg öffnet von 5 bis 15 Uhr. Alle anderen Filialen bieten am Feiertag keine frischen Brötchen an.

Bäckerei Rücker in der Grauhorststraße öffnet an Christi Himmelfahrt von 5 bis 12 Uhr.

Die Bäckerei „Das Brot“ in der Autostadt hat am Feiertag von 7.30 bis 18 Uhr geöffnet.

Diese Bäckereien bleiben an Christi Himmelfahrt geschlossen:

Die Bäckerei Leifert bietet an Christ Himmelfahrt keine Backwaren an. Auch die Cadera-Filialen in der VW-Stadt haben am Feiertag nicht geöffnet. Bäckerei Wohlgemuth und Meyer bieten keine frischen Brötchen an. Und die Bäckerei Ihr Landbäcker hat nicht geöffnet.

Diese Liste hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Von der Redaktion