Wolfsburg

In diesem Jahr fällt der 24. Dezember, also der Heilige Abend, auf einen Donnerstag. Demnach haben die meisten Geschäfte am Freitag und Samstag geschlossen. Auf frische Brötchen müssen sie dennoch nicht verzichten. Wir sagen Ihnen, welche Bäckereien in Wolfsburg geöffnet haben.

Diese Bäckereien sind an Weihnachten in Wolfsburg geöffnet

Die Bäckerei Steinecke in der Sauerbruchstraße 13 ist laut einer Mitarbeiterin vom 24. bis zum 26. Dezember jeweils von 9 bis 14 Uhr geöffnet. Auch bei der Filiale im Hauptbahnhof können die Wolfsburger einkaufen, die anderen Steinecke-Filialen sind geschlossen.

Bäckerei Leifert in der Goethestraße 42 öffnet am 24. Dezember von 5.30 bis 13 Uhr. Die Wolfsburger Filialen in der Porschestraße 76 und in der Rabenbergstraße 30A bieten sowohl an Weihnachten als auch Silvester von 7 bis 12 Uhr Brötchen an. In Vorsfelde öffnet die Leifert-Filiale in der Meinstraße 109 am 24. Dezember und am 31. Dezember von 6 Uhr bis 14 Uhr. Die Jembker bekommen bei Leifert an Weihnachten von 5 bis 13 Uhr Leckereien für die Feiertage, an Silvester von 5 bis 14 Uhr. Das Geschäft in Weyhausen, Laischeweg 2, und in Lehre, Alte Braunschweiger Straße 84, hat an Heiligabend von 6 bis 13 Uhr geöffnet und Silvester von 6 bis 14 Uhr. An den anderen Weihnachtsfeiertagen und am 1. Januar bleiben die Geschäfte von Leifert zu.

Cadera in der City-Galerie öffnet Weihnachten von 8 bis 14 Uhr

Cadera im Heinenkamp öffnet Weihnachten und Silvester von 7 bis 12 Uhr. Die Filialen in der Porschestraße 38 und Am Kunstmuseum, Porschestraße 96, haben an beiden Tagen von 7 bis 14 Uhr geöffnet. In der City-Galerie bei Cadera können Brötchen von 8 bis 14 Uhr abgeholt werden. Die Cadera-Filiale in Fallersleben, Denkmalplatz 7, bietet Weihnachten und Silvester von 6 bis 13 ihren Service an. Die Bäckerei in der Wolfsburger Landstraße 1a hat von 5.30 bis 14 Uhr geöffnet.

In Vorsfelde An der Propstei 10 öffnet Cadera sowohl am 24. Dezember als auch am 31. Dezember von 6 bis 13 Uhr. Das Geschäft in Neindorf, Zum Hasenwinkel 16, hat Weihnachten und Silvester von 5.30 bis 12 Uhr geöffnet. Am Sonntag, 27. Dezember, bleiben beide Geschäfte geschlossen.

Bäckerei Wohlgemuth in der Reislinger Straße ist am 2. Januar geschlossen

Die Bäckerei Wohlgemuth in der Reislinger Straße öffnet Weihnachten und Silvester von 5.15 bis 12 Uhr. Das Geschäft ist außer der Reihe am Samstag, 2. Januar, nicht geöffnet. Die Bäckerei IhrLandbäcker in der Kleiststraße 40 öffnet Weihnachten und Silvester von 7 bis 12 Uhr. Die Filiale im Schachtweg hat an den beiden Tagen von 5.30 bis 10 Uhr geöffnet. Am 25. und 26. Dezember sind beide Filiale geschlossen.

Bäckerei Meyer verkauft Brötchen in Ehmen , Lehre und Weyhausen

Bäckerei Meyer in der City-Galerie bietet Weihnachten und Silvester von 8 bis 14 Uhr Brötchen und Kuchen an. Die Filiale in Detmerode, John F. Kennedy-Allee 29, hat am 24. Dezember von 6 bis 12 Uhr geöffnet und Silvester bis 13 Uhr. Das Geschäft in Vorsfelde, An der Meine 8, öffnet eine Stunde früher, nämlich von 5 bis 12 Uhr an Weihnachten. Silvester ist bis 13 Uhr geöffnet. Die Mitarbeiter in Weyhausen, Wolfsburger Straße 13, verkaufen am 24. Dezember von 5.30 bis 13 Uhr und am 31. Dezember von 5.30 bis 14 Uhr Gebäck und frische Brötchen. In Ehmen, Mörser Straße 47, werden Weihnachten von 6 bis 12 Uhr Leckereien angeboten und Silvester von 6 bis 13 Uhr. In Lehre, Berliner Straße 57, stehen die Kollegen an beiden Tagen von 5 bis 13 Uhr hinter dem Tresen.

Bäckerei Rücker in der Grauhorststraße hat an jedem Feiertag geöffnet

In der Autostadt öffnet die Bäckerei „Das Brot“ am 24. Dezember von 7.30 bis 13 Uhr und am 31. Dezember von 8 bis 13 Uhr. Ab Samstag, 2. Januar, gelten wieder die Öffnungszeiten von 7.30 bis 18 Uhr. Bei dem Familienunternehmen Rücker in der Grauhorststraße 48 bekommen die Wolfsburger an jedem Weihnachtsfeiertag Brötchen und Kuchen, das Geschäft öffnet vom 24. bis zum 26. Dezember jeweils von 6 bis 12 Uhr. Diese Öffnungszeiten gelten auch für Silvester.

Von der Redaktion