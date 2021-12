Wolfsburg

Wer an Silvester noch frische Brötchen oder die traditionellen Berliner kaufen möchte - die WAZ sagt, welche Bäckereien in Wolfsburg geöffnet haben.

Steinecke in der Sauerbruchstraße – frische Brötchen an Neujahr:

– Die Bäckerei Steinecke in der Sauerbruchstraße hat an Silvester von 7 bis 12 Uhr geöffnet und am Neujahrstag von 8 bis 14 Uhr. Auch bei der Filiale im Hauptbahnhof können die Wolfsburger einkaufen, die anderen Steinecke-Filialen sind geschlossen.

Bäckerei Leifert öffnet nur am 31. Dezember:

– Die Bäckerei Leifert in der Goethestraße 42 öffnet an Silvester von 5.30 bis 13 Uhr. Neujahr bleibt sie – wie alle anderen Leifert-Filialen in Wolfsburg auch – geschlossen, und am 2. Januar gibt es frische Brötchen von 6.30 bis 13.

Die Wolfsburger Filiale am Detmeroder Markt 7 ist Silvester von 6 bis 14 Uhr geöffnet.

In Vorsfelde öffnet die Leifert-Filiale in der Meinstraße 109 an Silvester von 6.30 bis 13 Uhr.

Das Geschäft in Weyhausen, Laischeweg 2, hat Silvester von 5.30 bis 14 Uhr geöffnet.

Cadera-Filiale in der City an Silvester bis 13 Uhr geöffnet

– Cadera in der Porschestraße 38 hat Silvester von 7 bis 13 Uhr geöffnet. Neujahr sind alle Cadera-Filialen geschlossen.

Die Filiale am Detmeroder Markt 9 ist Silvester von 7 bis 13 Uhr geöffnet.

In Fallersleben, Denkmalplatz 7, ist Silvester von 6 bis 12 Uhr geöffnet. In der Wolfsburger Landstraße ist an beiden Tagen von 5.30 bis 13 Uhr geöffnet.

In Vorsfelde, An der Propstei 10, öffnet Cadera am 31. Dezember von 6 bis 13 Uhr.

Cadera in Wolfsburg: An Silvester geöffnet, Neujahr geschlossen. Quelle: Ann Kathrin Wucherpfennig

Bäckerei Meyer verkauft Brötchen in Weyhausen und Ehmen

Bäckerei Meyer in der City-Galerie bietet Silvester von 8 bis 14 Uhr Brötchen und Kuchen an.

Die Filiale in Detmerode, John F. Kennedy-Allee 29, hat Silvester von 6 bis 13 Uhr geöffnet.

Die Mitarbeiter in Weyhausen, Wolfsburger Straße 13, verkaufen am 31. Dezember, von 5.30 bis 14 Uhr Gebäck und frische Brötchen.

In Ehmen, Mörser Straße 47, werden Silvester von 6 bis 13 Uhr Leckereien angeboten.

Bäckerei Rücker öffnet Silvester bis 13 Uhr:

– Bei dem Familienunternehmen Rücker in der Grauhorststraße 48 bekommen die Wolfsburger Silvester von 5.30 bis 13 Uhr Brötchen und Kuchen. Am Neujahrstag bleibt das Geschäft geschlossen.

Bäckerei Rücker: An Silvester gibt es frisches und preisgekröntes Gebäck von 5.30 bis 13 Uhr. Quelle: Britta Schulze

Autostadt öffnet das „Das Brot“ an Neujahr von 8 bis 18 Uhr:

In der Autostadt öffnet die Bäckerei „Das Brot“ am 31. Dezember von 7.30 bis 13 Uhr. Und an Neujahr von 8 bis 18 Uhr.

„Das Brot“ in der Autostadt hat Neujahr geöffnet. Quelle: Nele Martensen/Autostadt

Diese Liste hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Wolfsburger Allgemeine Zeitung wünscht einen guten Rutsch ins Neue Jahr – bleiben Sie gesund.

