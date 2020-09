Wolfsburg

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Donnerstag in Kästorf und im Stadtteil Teichbreite von zwei Fahrzeugen jeweils sämtliche Räder gestohlen und damit einen Schaden von rund 10.000 Euro angerichtet. In einem VW-Parkhaus in der Straße Zu den Balken in Kästorf wurde am Freitagmorgen ein VW Golf R aufgebockt aufgefunden, in der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Drömlingstraße war ein VW Tiguan betroffen. Hinweise von Zeugen an die Polizei unter Telefon (05361) 46 46 0.

Von der Redaktion