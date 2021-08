Steimker Berg

Ein ungewöhnliches Verhalten legten diese Fahrraddiebe an den Tag: Im Waldpfad stahlen sie zwei Fahrräder vor einem Haus – dafür ließen die Ganoven zwei andere Bikes zurück. Diese Drahtesel waren übrigens auch Diebesgut. Womöglich gefielen ihnen die anderen Bikes besser als die zu vor gestohlenen Räder...

In der Nacht zu Montag gegen 2.35 Uhr weckte ein lauter Knall im Waldpfad am Steimker Berg eine 40-jährige Frau. Sie ging vor die Tür des Hauses und sah nach. Die Anwohnerin stellte fest, dass ihr dunkelgraues Trekking-Fahrrad der Marke Pegasus und das blau-metallicfarbene Rad der Marke Bulls ihres Sohnes fehlten.

Polizei Wolfsburg stellte die beiden gefundenen Räder erstmal sicher

Auf der anderen Straßenseite entdeckte sie zwei nicht abgeschlossene Trekking-Räder, die an einem Gartenzaun lehnten. Weil ihr das Ganze komisch vorkam, alarmierte sie die Polizei. Diese konnte die beiden aufgefundenen Räder keinem Besitzer zuordnen und stellte die Drahtesel deshalb sicher.

Diebstahl machte die Runde – und 41-Jähriger bemerkte das Fehlen seiner Räder

Am nächsten Morgen machte die Geschichte vom Diebstahl und den zwei anderen Rädern, die offenbar die Täter zurückließen, die Runde am Steimker Berg. Hellhörig wurde ein 41 Jahre alter Anwohner aus der näheren Nachbarschaft. Er schaute daraufhin in seiner Garage nach und bemerkte, dass seine Räder fehlten. Nach einem Anruf bei der Polizei und dem Abgleich der Rahmennummer bekam der Mann seine Bikes zurück.

Von den Rädern aus Waldpfad fehlt hingegen jede Spur.

