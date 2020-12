Wolfsburg

Einen weißen VW Touran haben Unbekannte am Donnerstagvormittag auf dem Theaterparkplatz an der Braunschweiger Straße gestohlen. Das Fahrzeug hatte der Polizei zufolge einen Wert von mindestens 5000 Euro. Die Besitzerin hatte ihren 13 Jahre alten Touran am Donnerstagmorgen gegen 7 Uhr abgestellt. Als sie gegen 12.45 Uhr zurückkehrte, war der Wagen verschwunden. Hinweise von Zeugen an die Polizei unter Tel. (0 53 61) 46 46 0.

Von der Redaktion