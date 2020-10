Wolfsburg

Einen grauen VW Caddy haben Unbekannte in der vergangenen Woche vom Theaterparkplatz an der Braunschweiger Straße gestohlen. Der 30 Jahre alte Eigentümer hatte sein Fahrzeug am Mittwochabend gegen 20 Uhr dort abgestellt. Als er sein Auto am Freitagabend gegen 19 Uhr wieder abholen wollte, bemerkte er den Diebstahl

Der Schaden dürfte sich laut Polizei auf rund 10 000 Euro belaufen. Zeugen melden sich bei der Polizei unter Telefon (05361) 46 46 0.

Von der Redaktion