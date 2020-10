Wolfsburg

Gleich zweimal haben Felgendiebe in der Nacht zu Donnerstag in einer Tiefgarage im Veilchenweg im Stadtteil Hellwinkel zugeschlagen. Die unbekannten Täter montierten die hochwertigen Räder von einem blauen VW Golf R Kombi und einem grauen VW Golf GTI ab, teilte die Polizei mit. Es entstand ein Gesamtschaden von 8000 Euro.

Die Fahrzeuge waren von ihren Besitzern am Mittwoch gegen 19 Uhr in der Tiefgarage abgestellt worden. Ein Anwohner entdeckte um 2.45 Uhr die beiden räderlosen Fahrzeuge auf ihren Stellplätzen und alarmierte die Polizei. Ein Auto hatten die Diebe auf Pflastersteinen und den andere Wagen auf Brettern abgestellt zurückgelassen. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter mit einem Fahrzeug unterwegs waren, um ihre Beute abtransportieren zu können.

Serie von Räder-Diebstählen in Wolfsburg

In den vergangenen Wochen gab es in Wolfsburg mehrere Fälle von Räderdiebstählen, betroffen waren die Stadtteile Kästorf, Sandkamp, Detmerode, Fallersleben, Hageberg und Teichbreite. Im Eichelkamp konnte die Polizei Ende September zwei 27 Jahre alte Männer festnehmen, die gerade die Räder von einem VW Tiguan stehlen wollten. Im Juli hatte das Landgericht Braunschweig fünf Männer wegen zahlreicher Felgendiebstähle in Wolfsburg zu Haftstrafen von bis zu vier Jahren verurteilt. Die Männer sollen in wechselnder Beteiligung insgesamt 49 Diebstähle begangen haben.

Hinweise zu dem aktuellen Fall an die Polizei unter Telefon (05361) 46 46 0.

