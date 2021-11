Wolfsburg

Unbekannte haben am Donnerstag zwischen 6 Uhr und 14.20 Uhr einen grauen VW Multivan vom VW-Parkplatz an der Heinrich-Nordhoff-Straße entwendet. Dern dadurch entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf 35 000 Euro.

Der rechtmäßige Eigentümer hatte seinen vier Jahre alten Kleinbus in Höhe von Tor 6 ordnungsgemäß verschlossen abgestellt. Als er am Nachmittag zu seinem Fahrzeug zurückkehren wollte, war es verschwunden. Ob die Tat in Verbindung mit anderen Diebstählen hochwertiger Fahrzeuge steht, kann die Polizei derzeit nicht sagen.

Lesen Sie auch Betrüger legen Wolfsburger rein: Er überweist mehrere tausend Euro

Die Polizei nimmt Hinweise zu der Tat telefonisch unter 05361/46460 entgegen.

Von der Redaktion