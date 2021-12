Wolfsburg

Einige Kinder der Kindertagesstätte Kreuzkirche toben draußen herum. Eine andere Gruppe sitzt währenddessen lieber im warmen Raum. Ein leises Surren von einem Luftreiniger ist nicht zu hören, da solche Geräte noch nicht vorhanden sind. Die Stadt plant, dass alle Schlafräume der Wolfsburger Kitas ein Luftreinigungsgerät erhalten – unabhängig davon, wie gut ihre Belüftung ist.

„Es gab Schwierigkeiten in der Beschaffung von kleinen Geräten, deshalb wird das Gerät 1,90 Meter hoch sein“, sagt Bettina Lippert. Die Wolfsburgerin leitet die Einrichtung seit 2019, davor war sie stellvertretende und kommissarische Leiterin. Kurz nach ihrer offiziellen Postenübernahme kam das Virus.

In der Wolfsburger Kita gilt die 3G-Regel für Besucher

Die Mitarbeitenden sind für 75 Kinder, einschließlich Krippen-Kinder, verantwortlich. Es gilt das Szenario A, alle Kinder sind also vor Ort. An der Pforte müssen die Eltern die Maske aufsetzen, anschließend geben sie ihre Sprösslinge an den Türen der Gruppe ab. Besucher müssen geimpft, genesen oder getestet sein. Das Überprüfen der 3G-Zertifikate wäre laut Lippert ein „enormer Aufwand“, daher ist sie über die große Fensterfront mit den Eingängen froh.

In der Kindertagesstätte Kreuzkirche gilt für Besucher die 3G-Regel, deshalb bringen die Eltern die Kinder zu den Türen und gehen wieder. Quelle: Britta Schulze

Für die Mitarbeitenden gilt die 3G-plus-Regel. Wer geimpft ist, muss sich zweimal in der Woche testen. Ungeimpfte jeden Tag. Nach Angaben der Kita-Leitung sei der Großteil der Mitarbeitenden geimpft. Wie bei Friseuren oder anderen Betrieben kann auch ein Selbsttest unter Aufsicht gemacht werden, dieser zähle aber nicht zur Arbeitszeit. „Für Mitarbeiter mit Familie ist es eine Herausforderung pünktlich zu kommen, da die Warteschlangen vor den Testzentren manchmal lang sind“, so Lippert.

Kein Corona-Fall bei Mitarbeitern oder Kindern

Jedem Kind ab drei Jahren stehen pro Woche zwei Tests zu, das Testen geschieht allerdings freiwillig. In der Einrichtung dürften die Kinder nicht getestet werden. „Das Testen geschieht auf Vertrauensbasis zu Hause, jedoch sind Eltern verpflichtet, ein positives Ergebnis der Leitung zu melden. Bisher wurden die Tests wenig mitgenommen“, erzählt die 32-Jährige.

Kita Kreuzkirche: Eltern müssen an der Pforte eine Maske aufsetzen, auch Erzieher müssen in bestimmten Situationen die Maske tragen. Quelle: Britta Schulze

Ein Zusammenhang besteht eventuell mit der Infektionslage: In der Kindertagessstätte Kreuzkirche habe es bisher keine Corona-Fälle gegeben. „Wir sind unglaublich dankbar, dass kein Kind oder Mitarbeiter erkrankt ist“, betont Lippert.

Lüften ist eine Herausforderung in der Krippe

Damit das so bleibt, werde sich täglich streng an die Regeln gehalten. Oberflächen würden regelmäßig desinfiziert werden, die Kinder müssten sich häufiger als üblich mit Seife waschen und zudem werde die Uhr für das Lüften nach dem Prinzip 20:5:20 gestellt. Alle 20 Minuten werden die Fenster für fünf Minuten geöffnet. „In der Winterzeit ist es eine Herausforderung, besonders in der Krippe“, sagt Lippert. Die kleinen Kinder würden sowieso viel am Boden spielen und dann ziehe auch noch die kalte Luft durch den Raum.

Die Maske und die Regeln gehören für die Kinder zum Alltag: In der Kita Kreuzkirche haben einige Kinder den Geburtstag vom Virus gefeiert. Quelle: Britta Schulze

Die Mitarbeitenden dürfen die Maske im Gruppenraum abnehmen. Wer kurz in einer anderen Gruppe ist, muss sie tragen. Auch auf den Gängen gilt Maskenpflicht. Die ganzen Regeln gehen nicht spurlos an den Erziehern vorbei. „Der Alltag ist anstrengend, wir sind am Limit. Glücklicherweise naht der Weihnachtsurlaub“, so Lippert.

Jessica Wirth lobt die Arbeit der Wolfsburger Erzieher

Jessica Wirth, Vorsitzende der Kita-Stadtelternvertretung, erzählt, dass die Eltern ebenfalls „am Krückstock“ laufen. Am Schlimmsten sei die Ungewissheit, ob die Einrichtungen offen bleiben. Daher lobt sie die Arbeit der Wolfsburger Erzieherinnen und Erzieher. „Die Mitarbeitenden gehen souverän mit der Situation um und ermöglichen den Kindern einen geregelten Tagesablauf, das ist phantastisch“, so Wirth.

Die Wolfsburger Kinder feierten den Geburtstag von Corona

Die Erklärung „geht nicht wegen Corona“ sei in den Kinderköpfen fest verankert, dennoch erlebe Lippert nicht, dass die Kinder Angst hätten. „Die Maske und die ganzen Regeln gehören für sie zum Alltag. Die Kinder nehmen es so hin, wie es kommt“, so Lippert. Die Kinder feierten sogar den Geburtstag vom Virus. Die Gruppe habe ein „Corona“ gebastelt, welches lange im Raum hing. Und wie bei allen Geburtstagen hätten die Kinder ein Geburtstagslied gesungen. Und vielleicht summt beim nächsten Geburtstag sogar der Luftreiniger im Schlafraum mit...

Von Ann Kathrin Wucherpfennig