Wolfsburg

Mit dem Zug fährt es sich klimaschonender als mit dem Auto – nun ist auch der Bahnhof Wolfsburg klimafreundlicher geworden: Die Bahn hat das Gebäude mit einer Wärmedämmung ausgestattet. Die Arbeiten waren Teil eines Modernisierungsprogramms der Deutschen Bahn (DB) an mehr als 1000 Bahnhöfen, das im Mai begann und nun abgeschlossen ist. Die DB investierte rund 120 Millionen Euro zusätzlich in die Stationen – das Geld stammte aus der Konjunkturförderung des Bundes.

Blindenleitstreifen saniert und Markierungen erneuert

Mit attraktiveren Bahnhöfen will die Bahn mehr Fahrgäste gewinnen. Die Gebäude wurden optisch mit Kunst an den Wänden aufgepeppt. Um Energie zu sparen, hat die Bahn rund 90 Stationen auf energiesparende ­LED-Leuchten umgerüstet und rund 50 Heizungsanlagen ausgetauscht. Der Wolfsburger Hauptbahnhof erhielt eine energetische Wärmedämmung und Isolierung. Außerdem wurden dort Blindenleitstreifen saniert und Schäden am Belag ausgebessert und Markierungen am Bahnsteig erneuert.

„Reisende sollen am Bahnhof nicht nur einfach ein- und aussteigen, sie sollen sich wohlfühlen. Durchschnittlich haben wir seit Start des Konjunkturprogramms im Mai vier Bahnhöfe pro Tag renoviert – das ist Rekordtempo“, so der DB-Vorstand für Infrastruktur Ronald Pofalla. Die Stationen seien heller und freundlicher geworden und böten besseren Komfort und mehr Wetterschutz. „Viele kleine Verbesserungen, die einen großen Unterschied machen“, so Pofalla.

Kunststation: Sommerfest im Hauptbahnhof Wolfsburg anlässlich der Eröffnung einer neuen Ausstellung. Quelle: Robert Stockamp

Der Wolfsburger Bahnhof ist Vorreiter bei künstlerischer Gestaltung: An den Wänden des Wartebereichs sind immer neue Kunstwerke zu bestaunen. Im vergangenen Jahr wurde mit einem Sommerfest die Feier zum 15-jährigen Bestehen der Kunststation nachgeholt.

Feierabendmarkt soll im Frühjahr wieder durchstarten

Auch ein Projekt der Stadt auf dem Bahnhofsvorplatz ist noch nicht abgeschrieben: Für den Feierabendmarkt ist ein Neustart im Frühjahr geplant. Das Angebot für Pendler und Einheimische war am Ende August gestartet, jedoch schon Anfang Oktober mangels Nachfrage wieder eingestellt worden. Die Situation zum Start des Feierabendmarktes sei durch Bahnstreiks, Home-Office und Kurzarbeit schwierig gewesen, hieß es damals. Weil in der kalten Jahreszeit nicht mit mehr Kundschaft gerechnet wurde, entschied man in Abstimmung mit den Marktbeschickern, den Feierabendmarkt vorerst einzustellen.

Feierabendmarkt auf dem Bahnhofsvorplatz: Das Angebot wurde mangels Nachfrage nach etwas mehr als einem Monat wieder eingestellt. Quelle: Boris Baschin/Archiv

Der Feierabendmarkt mit frischen Lebensmitteln aus der Region und Imbisswagen öffnete donnerstags von 14 bis 19 Uhr und sollte speziell berufstätige Menschen und Pendler ansprechen.

Projekte des Zukunftsbahnhofs

Für zwei Jahre war der Wolfsburger Bahnhof ein „Zukunftsbahnhof“ – ein Projekt der Deutschen Bahn, bei dem das Unternehmen rund eine Million Euro in den Standort investierte. Es entstand eine 35 Quadratmeter große Mooswand in der Bahnhofshalle, Sensoren in Aufzügen melden frühzeitig Ausfallwahrscheinlichkeiten, eine neue Lautsprecheranlage und neue Ansagestimme verbessern die Verständlichkeit der Durchsagen in der Bahnhofshalle. Es ist eine neue E-Scooter-Parkzone entstanden und ein gläserner Aufenthaltspavillon mit neuen Sitzmöbeln lädt zum Arbeiten und Verweilen. Im gesamten Bahnhof gibt’s W-LAN (WIFI@DB).

Von Christian Opel