Wolfsburg: Deutliches Stadt-Land-Gefälle bei erstem OB-Wahlgang

Wolfsburg

Es war abzusehen: Am 26. September gibt eine Stichwahl bei der Wolfsburger Oberbürgermeister-Wahl. Dann stimmen die Bürger darüber ab, ob Iris Bothe neues Stadtoberhaupt wird oder Dennis Weilmann. In der ersten Runde gab es Hochburgen für den CDU-Kandidaten, ebenso für die parteilose Kandidatin von SPD und FDP.

Im ersten Wahlgang ist ein deutliches Stadt-Land-Gefälle zu sehen: Egal ob Wendschott, Ehmen oder Almke – in den ländlich geprägten Wahlbezirken hatte Weilmann klar die Nase vorn. In den Stadtteilen ging es deutlich knapper zu. Erwartet wird nun bei der Stichwahl ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Es bleibt spannend.

Kampf ums Rathaus: Es kommt zur Stichwahl zwischen Iris Bothe und Dennis Weilmann. Quelle: Stadt Wolfsburg/Datawrapper/RND

In einigen Wahlgebieten, zum Beispiel in Wendschott, holte CDU-Kandidat Weilmann sogar die absolute Mehrheit der Stimmen. Stolze 56 Prozent gab es dort für ihn. Iris Bothe kam nur auf 25,5 Prozent. Auch in Neuhaus hatte er mit 54,9 Prozent die Nase vorn. Iris Bothe kam nur auf 24,2 Prozent.

In der Tiergartenbreite war es deutlich enger: Dort holte die parteilose Kandidatin von SPD und FDP 36,5 Prozent. Weilmann kam auf 39,3 Prozent. In innerstädtischen Stadtteilen schnitt die OB-Kandidatin sogar etwas besser als ihr Mitbewerber ab: Auf dem Köhlerberg holte sie 38,2 Prozent, Dennis Weilmann 33,8. Auf dem Wohltberg stimmten 39,9 Prozent der Wähler für Iris Bothe, 33,3 Prozent für Weilmann.

Von Sylvia Telge