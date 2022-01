Wolfsburg: Deshalb zeigt Astrid Busch Kunst im Ladenschaufenster

Stadtmitte

Wenn es wegen Corona schwierig ist, Kunstausstellungen zu besuchen – dann kommt die Kunst eben zu den Menschen. Das dachte sich die Städtische Galerie und zeigt die Installation „Porschestraße 60“ von Astrid Busch nicht im Schloss, sondern in einem leer stehenden Geschäft in der Fußgängerzone: in der Porschestraße 60. Deshalb heißt die Arbeit auch so.

Schon beim Aufbau am Dienstag schauten viele Passanten interessiert zu. Was viele sicherlich nicht wussten: In dem Kunstwerk aus Stahl steckt ganz viel Wolfsburg. Die Künstlerin, die in Berlin und Düsseldorf arbeitet, war für das Projekt längere Zeit in der VW-Stadt unterwegs und fotografierte verschiedenste Dinge: Details von Autos, die Autostadt, Architektur von Parkhäusern. Außerdem sammelte sie Dinge, die sie auf der Straße fand. Zum Beispiel einen demolierten Poller.

Fundstücke werden zu Kunst

Den nahm Astrid Busch ebenso wie andere Fundstücke mit ins Atelier. Im Studio schafft sie daraus ein neues Setting: Dafür nahm die Künstlerin Foto- und Filmmaterial auseinander, überlagerte sie, fügte Licht hinzu – so entstand eine Collage und ein ganz neues Motiv. Das war schon die Arbeitsweise für die Wandtapete „driven by dream“, die Astrid Busch 2020 für den Wartebereich im Wolfsburger Hauptbahnhof schuf. Nun wendete sie die Arbeitsweise für die Installation „Porschestraße 60“ an.

Diesmal ist das Arbeitsmaterial aber nicht Papier wie bei der „Kunst-Station“ im Bahnhof, sondern Stahl. Das Motiv fügt sich auf fünf Segmenten zu einem Kunstwerk. Bis 3. März ist die Arbeit im Schaufenster des leer stehenden Ladens in der Porschestraße 60 zu sehen. Das Schreibwarengeschäft Haase räumte dafür extra die Schulranzen aus dem Schaufenster. Die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing (WMG) unterstützte bei dem Projekt. Informationen zu dem Kunstprojekt gibt es über einen QR-Code, der am Schaufenster angebracht ist.

Astrid Busch ist von Wolfsburg fasziniert

Astrid Busch ist von Wolfsburg fasziniert. Weil die VW-Stadt auf dem Reißbrett entstanden ist: „Planstädte faszinieren mich.“ Sie möchte in ihren künstlerischen Arbeiten das Charakteristische dieser Orte herausfiltern: die visionären Konzepte, die architektonischen Vorstellungen. Und vor allem die Stimmung heute einfangen. Das hat die Künstlerin schon mit Le Havre in Frankreich, Brasilia in Brasilien – und nun mit Wolfsburg getan.

Autos spielen dabei eine große Rolle. Weil sie einem in Wolfsburg ständig begleiten. „An dem Thema kommt man einfach nicht vorbei“, sagt Astrid Busch und lacht dabei. „Porschestraße 60“ ist übrigens nicht ihre erste Schaufenstergestaltung mit Kunst. Das hat sie bereits bei der Heinrich-Böll-Bibliothek in Berlin und bei der „Künstlerloge“ in Ratingen gemacht. In Wolfsburg ist die Künstlerin seit einigen Wochen noch woanders mit anderen Arbeit vertreten: Sie hängen in der Sparkassen-Filiale Porschestraße.

Von Sylvia Telge