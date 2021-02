Wolfsburg

Der Bericht über die „Rebowl“ – das Pfandsystem für Mehrwegschalen – ist bei den WAZ-Lesern auf ein positives Echo gestoßen. Kein Wunder: Im Lockdown hat der Müll durch Einwegplastik erheblich zugenommen. Doch was können die wiederverwendbaren Schalen? Und welche Restaurants bieten sie bereits an? Die WAZ hat nachgefragt.

Vorreiter in Sachen Rebowl ist der Biomarkt Sonnenschein von Julia Mondry. Sie gehörte bereits beim Mehrwegbecher „Recup“ 2018 zu den ersten Nutzern. „Wir haben uns gesagt, dass wir als Biomarkt die Ersten sein müssen“, erklärt Mondry.

Die Rebowl ist deutlich leichter als Schüsseln aus Glas

Im Sonnenschein gibt es bereits seit Längerem keine Einwegverpackungen mehr. Stattdessen setzt das Geschäft auf Glas. „Die Rebowl ist eine super Ergänzung“, findet Mondry. Denn: Die Schale aus Polypropylen wiegt deutlich weniger als ein vergleichbares Gefäß aus Glas. Das Material ist zu 100 Prozent recycelbar. „Sie ist außerdem sehr hochwertig und sieht schön aus“, lobt die Bioladen-Inhaberin. Sie verkauft in den Rebowls ihre Mittagsangebote. Bei den Kunden kommen die Schüsseln laut Mondry „sehr, sehr gut an“.

Frisch, lecker und umweltfreundlich verpackt: Bei den Kunden des Biomarktes Sonnenschein kommen die Gerichte aus der Rebowl gut an. Quelle: Roland Hermstein

Christiane Schuster, Inhaberin der Brackstedter Mühle, lobt die Rebowl ebenfalls in den höchsten Tönen: „Die Schüsseln sind total klasse, sie haben eine ganz hervorragende Qualität.“ Nachhaltigkeit sei in der Brackstedter Mühle bereits seit mehreren Jahren ein Thema und da gehöre die Verpackung natürlich dazu: „Das System ist einfach und kostet mich garantiert weniger als die ganzen Einwegverpackungen“, meint Schuster. Jede Schüssel kostet die Gastronomen fünf Euro, hinzu kommt eine Lizenzgebühr.

Aufgrund des Lockdowns hat die Brackstedter Mühle derzeit nur ein eingeschränktes Angebot zum Mitnehmen, jeden Freitag gibt es unter dem Motto „Futtern wie bei Muttern“ ein Gericht. „Die Mitarbeiter in der Küche überlegen sich jede Woche etwas Neues, das sie in der Rebowl anrichten können“, sagt Schuster. In dieser Woche gibt es beispielsweise Hirschgulasch. Nach der Pandemie will Schuster die Rebowl für Picknick-Ausflüge anbieten oder, um kalte Speisen vom Buffet mitzunehmen.

Sie sieht viele Vorteile in der Rebowl: Christiane Schuster, Inhaberin der Brackstedter Mühle. Quelle: Cagla Canidar

Die Rebowl gibt es in drei verschiedenen Größen

Auch im Restaurant Awilon im Kunstmuseum gibt es die Rebowl bereits seit Ende Januar für Gerichte zum Mitnehmen. Die Schlossremisen kündigen derweil an, dass sie das System ab März nutzen: „Wir machen erstmal eine dreimonatige Probephase und sind sehr gespannt“, sagt Inhaberin Saskia Oehmke. Seit Beginn des zweiten Lockdowns bieten die Schlossremisen Gerichte zum Mitnehmen an: „Ich finde es toll, dass wir das machen dürfen. Aber die Nachhaltigkeit geht dabei etwas verloren, obwohl wir versuchen, viel mit Pappe zu machen.“ Plastik und Pappe will Oehmke ab März möglichst komplett durch die Rebowl ersetzen. Diese sei auslaufsicher und deshalb auch für Suppen geeignet.

So wird man Rebowl-Partner Alle Gastronomen, die bereits Recup-Partner sind, können ganz ohne Mehrkosten auch die Rebowl bestellen und in ihr Sortiment aufnehmen. Alle interessierten Gastronomen, die bislang noch kein Recup-Partner sind, können das System ebenfalls nach Anmeldung und Abschluss einer Rebowl-Partnerschaft nutzen. Die Partner erhalten kostenfreies Werbematerial, um ihre Kunden auf das neue Angebot aufmerksam zu machen. Darüber hinaus bietet Rebowl eine dreimonatige kostenfreie Testphase. Interessierte können sich bei der Wirtschaftsförderung der WMG per E-Mail an wirtschaftsfoerderung@wmg-wolfsburg.de oder unter Tel. 05361 89994-12 melden. Weitere Informationen zum Rebowl-Pfandsystem finden sich unter www.rebowl.de. Bereits seit 2018 ist die Stadt Wolfsburg mit vielen starken Partnern und Unterstützern Teil des deutschlandweiten Mehrwegbecher-Pfandsystems Recup. Als ein bundesweites Best-Practice-Beispiel sind in Wolfsburg mittlerweile 48000 Recup-Becher in über 50 Ausgabestellen der Wolfsburger Café- und Gastronomielandschaft im Umlauf. An Spitzentagen konnte damit eine tägliche Einsparung von rund 6500 Einwegbechern erzielt werden.

Die Rebowl soll mindestens 200 Spülgängen standhalten

Für alle Wolfsburger, die die Rebowl nutzen möchten, ist das Prinzip ganz einfach: Wenn sie sich bei einem teilnehmenden Restaurant ein Gericht abholen, bekommen sie es gegen fünf Euro Pfand in der Rebowl. Diese können sie später bei einem beliebigen teilnehmenden Partner zurückgeben. Die Schale, die es bald in weiteren Größen geben soll, ist mikrowellentauglich. Nach Angaben des Herstellers hält sie mindestens 200 Spülgängen stand. Laut Sonnenschein-Inhaberin Mondry sind die Schalen so beliebt, dass viele Kunden sie gar nicht erst zurückbringen, sondern sie gleich selbst behalten.

Von Melanie Köster