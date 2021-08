Wolfsburg: Deshalb hängt Müllpiratin eine Masken-Girlande auf

Stadtmitte

Verdreckte Masken wehten am Samstagnachmittag in der Fußgängerzone gleich neben dem Hugo-Bork-Platz an Leinen in der Luft. Der unschöne Anblick sollte Aufmerksamkeit schaffen für ein neues Problem: Es waren Schutzmasken, die achtlos weggeworfen wurden und Stadt sowie Natur vermüllen.

Sabrina Wenzelis kippt zur Anschauung mal ihre Beutel aus. Mehr als 300 medizinische Masken hat sie in den vergangenen Wochen eingesammelt bei verschiedenen Aktionen. An dem Stand in der Fußgängerzone hängt sie am Samstag einige davon auf. Es ist nur ein Bruchteil des Mülls, aber der optische Eindruck ist aussagekräftig.

Ins Gespräch kommen

Schon während die Masken noch gehängt werden, bleibt eine ältere Passantin stehen. „Warum hängen Sie denn die Masken hier auf?“, fragt sie. Genau das ist es, was Wenzelis mit dieser Aktion erreichen will, die in enger Zusammenarbeit mit der Wolfsburger Abfallwirtschaft und Straßenreinigung (WAS) stattfand.

Die Bilder zu der Aktion:

„Wir hoffen, hier mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und für das Thema zu sensibilisieren“, sagt Thomas Müller von der Abfallberatung der WAS. Dieser Abfall ist für seinen Betrieb ein ernsthaftes Problem. „Das ist eine Gefährdung für unsere Mitarbeiter. Die Masken könnten kontaminiert sein“, erklärt er. Die richtige Entsorgung wäre über die Restmülltonne.

Littering ist ein neuer Trend

Doch nicht nur dieses neue Phänomen macht der WAS zu schaffen. An einem Aufsteller sieht man Bilder eines anderen traurigen Trends: Littering. Immer öfter würde Abfall neben den Containern abgestellt. Sperrmüll wird wild abgestellt, was Müller ein bisschen ratlos macht. Denn: „Wir holen den Sperrmüll ja kostenlos ab.“

Daher ist er froh, dass mit Sabrina Wenzelis, die sich selbst Mülllpiratin nennt, eine Initiative in Wolfsburg entstanden ist, die sich diesen Problemen annimmt. Und die Gemeinschaft um die Piratin wächst. „Ich habe eine Facebookgruppe und auch eine auf Telegram“, erklärt sie.

Wolfsburger zusammenbringen

So möchte sie alle Wolfsburgerinnen und Wolfsburger zusammenbringen, die sich für eine saubere Umwelt einsetzen. Vorbild ist für sie Bremen. Dort haben sich inzwischen etwa 80 Initiativen bei der Stadtreinigung gemeldet, um unentgeltlich Müll zu sammeln.

Die Müllsäcke werden dann vom Entsorger eingesammelt, was keine Selbstverständlichkeit sei. Denn eigentlich dürfen zusätzliche Säcke neben den ordnungsgemäßen Behältern gar nicht abgestellt werden.

Das ist natürlich auch in Wolfsburg so. Aber auch hier geht es voran. „Wir haben jetzt 5000 Müllsäcke bestellt, um den freiwillig eingesammelten Müll entsorgen lassen zu können“, berichtet Wenzelis. Dies hat sie nach intensiven Gesprächen mit der WAS erreicht.

Besser wäre es natürlich, wenn der wilde Müll erst gar nicht herumliegen würde. Um hier ein Bewusstsein zu schaffen, ließen Sabrina Wenzelis und die WAS am Samstag für ein paar Stunden den Dreck im Wind wehen. Es ist ein kleines Zeichen gegen die zunehmende Vermüllung der Stadt und der Natur.

Von Robert Stockamp