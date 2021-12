Wolfsburg

Das Ballett „Der Nussknacker“ von Peter Tschaikowsky ist seit der Uraufführung 1892 zu einem Kultklassiker der Weihnachtszeit geworden, der nach wie vor bei Jung und Alt beliebt ist. Auch am Dienstag ließ sich das Publikum im Scharoun Theater vom Moldawischen Nationalballett wieder in eine Traumwelt entführen, die sich an einem Weihnachtsabend beim Präsidenten Silberhaus entwickelt.

Seine Tochter Klara bekommt von ihrem Patenonkel Drosselmeyer eine Nussknacker-Puppe geschenkt, mit der sie in der Nacht einschläft und einen mysteriösen Traum erlebt. Ihr Patenonkel wird zum Zauberer und alle Spielsachen werden lebendig. Plötzlich erscheint der Mäusekönig mit seiner Armee, die der Nussknacker mit seinen Soldaten bekämpft und in die Flucht treibt. Auf wundervolle Weise verwandelt sich der Nussknacker in einen Prinzen. Die Wände des Hauses verschwinden.

Immer wieder schön: Eine Magie geht auch heute noch vom klassischen Ballett in russischer Tradition aus. Quelle: Heinz-Werner Kemmling

Klara und ihr Nussknackerprinz sind im Königreich der Weihnachtsbäume, stets von den lebendigen Puppen begleitet. Hier wird in einem erneuten Kampf der Mäusekönig endgültig besiegt. Das Siegesfest wird mit Tänzen der Puppen gefeiert. Mit einem ausgiebigen Pas-de-deux von Klara und dem Prinzen geht die Traumnacht vorbei. Klara erwacht und die ganze Magie ist verschwunden.

Das klassische Ballett begeistert die Besucher

Eine andere Magie geht auch heute noch vom klassischen Ballett in russischer Tradition aus, wie sie das Moldawische Nationalballett pflegt. Die Besucher folgen begeistert.

Unterstützt von hervorragender Lautsprechertechnik lassen das durchweg perfekt tanzende Corps de Ballett und die Solotänzerinnen und -tänzer mit ihrer technischen Brillanz vergessen, dass die Musik nicht live gespielt wird.

Wechselnde Beleuchtung unterstreicht die Spannbreite der Stimmungen

Ein variables Bühnenbild mit klassischen Kulissenelementen und ebenso historisch nachempfundene, farbenfrohe Kostüme (Irina Press) schaffen den äußeren Rahmen für die Lebendigkeit der Figuren. Wechselnde Beleuchtung unterstreicht die Spannbreite der Stimmungen. Nach dem „Ur“-Libretto von Marius Petipa bleibt Iuri Grigorovici mit der Choreografie eng am Original. Das Ensemble besticht durch vollendeten Spitzentanz, virtuose Dreh- und Hebefiguren neben strengen Schrittfolgen.

Farbenfroh: Ein variables Bühnenbild mit klassischen Kulissenelementen und ebenso historisch nachempfundene Kostüme schaffen den äußeren Rahmen für die Lebendigkeit der Figuren. Quelle: Heinz-Werner Kemmling

Komisch und beeindruckend zugleich lässt sich mit bemerkenswerter Beherrschung Christina Suruceanu als Holz-Nussknacker unter dem Arm von Tudor Tudose (Patenonkel) auf die Bühne tragen. Die kantigen Bewegungen der Holzfigur verwandelt Ion Mosneaga als Nussknacker-Double im Traum in elegant tänzerische Ausdrucksformen.

Höhepunkt ist zweifelsohne der zweite Akt

Daneben fordern die beachtliche Ausdrucksstärke von Mariana Anghilinici als Klara und Nicolai Nazarchevici als Nussknackerprinz zu Szenenapplaus heraus. Höhepunkt ist dann zweifelsohne der zweite Akt mit seinen unterschiedlichen Charaktertänzen, deren Darbietung die eindrucksvolle Leistung des Ballettensembles unterstreicht.

Von Heinz-Werner-Kemmling