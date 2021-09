Wolfsburg

Wolfsburgs neuer Oberbürgermeister heißt Dennis Weilmann! Bei der Stichwahl setzte sich der CDU-Kandidat mit 55,9 Prozent der Stimmen gegen Iris Bothe durch, die als parteilose Kandidatin für SPD und FDP angetreten war und mit 44,1 Prozent unterlag.

Weilmann erhielt insgesamt 32 376 Stimmen, Bothe 25 527. Die Wahlbeteiligung lag bei der Stichwahl um das Amt des Oberbürgermeisters bei 61,1 Prozent.

Weilmann freut sich über das Vertrauen

Nach zehn Jahren, in denen mit Klaus Mohrs ein SPD-Mann an der Rathausspitze stand, geht der Posten jetzt also an den CDU-Kandidaten. „Ich bewerte meinen Sieg vor allem deswegen hoch, weil er dem Bundestrend widerspricht. Das zeigt mir, dass die Wolfsburger Vertrauen zu mir haben“, freute sich der 46-Jährige, als sich das Ergebnis abzeichnete. Weilmanns Wahlkampf-Strategie, die ganz darauf abzielte, hervorzuheben, dass er ein gebürtiger Wolfsburger ist, scheint aufgegangen zu sein.

Im Video: Dennis Weilmann bedankt sich nach dem Wahlsieg

Die 53-jährige Bothe nahm ihre Niederlage sportlich: „Am Ende entscheidet der Wählende, denn wir leben zum Glück in einer Demokratie.“ Die Hoffnung Bothes und insbesondere die der SPD, dass das Ergebnis bei der Bundestagswahl doch noch zugunsten der Kandidatin der Sozialdemokraten umschlägt, erfüllte sich nicht. Und das, obwohl sich vor der Wahl zahlreiche Parteien hinter die Stadträtin für Jugend, Bildung und Integration gestellt hatten: Sowohl die Grünen und Linken, als auch Volt bekundeten öffentlich ihre Unterstützung für Bothe.

Weilmann erhielt hingegen von der PUG Unterstützung, die bei ihm thematisch mehr Gemeinsamkeiten sah.

Der CDU-Kandidat war insbesondere auf den Dörfern stark

Wie schon im ersten Wahlgang, war der 46-Jährige auch bei der Stichwahl insbesondere in den Wolfsburger Dörfern stark. In Almke bekam er 63,3 Prozent der Stimmen, in Neuhaus 64,2 und in seinem Heimatort Wendschott 64,9 Prozent. Bothe hatte ihre Wähler hingegen vor allem in der Innenstadt. So siegte sie beispielsweise in der Stadtmitte (57 Prozent), in Hohenstein (56,9 Prozent) und am Köhlerberg (55,4 Prozent).

Schon im ersten Wahlgang am 12. September hatte Weilmann mit 43 Prozent der Stimmen rund elf Prozentpunkte vor Iris Bothe gelegen, die auf 32,3 Prozent der Stimmen gekommen war. Insgesamt waren acht Kandidatinnen und Kandidaten ins Rennen um die Nachfolge von Oberbürgermeister Klaus Mohrs gegangen.

Zur Feier ging es für Weilmann auf das Rittergut in Nordsteimke. Der Jurist ist seit 2008 bei der Stadt, leitete dort zunächst das Kommunikationsreferat und das Büro des damaligen Oberbürgermeisters Rolf Schnellecke. 2018 wurde er Dezernent für Wirtschaft, Digitalisierung und Kultur. Seit Februar 2020 ist er als Erster Stadtrat Vertreter vom scheidenden Oberbürgermeister Klaus Mohrs. Erste Erfahrungen an der Rathausspitze konnte er daher bereits sammeln.

Von Melanie Köster