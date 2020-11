Wolfsburg

Die Nordhoff-Achse ist das ambitionierteste Stadtentwicklungsprojekt der letzten Jahrzehnte in Wolfsburg. Für die Gestaltung haben die Stadt, Investor Signa und Volkswagen mit den dänischen Architekten von Henning Larsen ins oberste Regal gegriffen. Das Büro zeichnet für zahlreiche Großprojekte in Weltmetropolen verantwortlich und steht für eine neue, moderne und auch grüne Urbanität. Genau diese Qualität wollen die Dänen auch nach Wolfsburg bringen. Jetzt haben sich die Architekten zu ihren Vorstellungen und Entwürfen geäußert.

Ihr Ziel sei es, Wolfsburgs Kern mit neuer Energie zu füllen – und zwar durch eine aktive und lebenswerte urbane Infrastruktur, die den Fokus auf das soziale Leben legt. „Zusammen mit Volkswagen besteht die Möglichkeit, eine Stadt zu schaffen, die das Testfeld für die modernste Mobilitätstechnologie der Welt ist. Das Design ist darauf ausgelegt, einen Ort zu schaffen, an dem Menschen sein und bleiben möchten“, erklärt Louis Becker, Projektverantwortlicher bei Henning Larsen.

Anzeige

Mit dem neuen Quartier sollen Top-Talente nach Wolfsburg gelockt werden

Das sei vor allem für die Pläne Volkswagens, die besten Talente nach Wolfsburg zu locken, wichtig. „Wir wollen eine Stadt schaffen, die so vielfältig ist, wie die Köpfe, die sie anziehen möchte“, sagt Becker. „Fachkräfte achten mehr denn je auf ein attraktives Wohnumfeld“, weiß auch VW-Personalvorstand Gunnar Kilian. „ Wolfsburg hat bereits viel zu bieten, aber um mit anderen Großstädten um die Besten konkurrieren zu können, müssen wir uns abheben.“

Zur Galerie So stellen sich die dänischen Architekten das neue Quartier Wolfsburg Connect vor.

Mit dem neuen Quartier will man genau dies erreichen. Einzelhandel, Technologie- und Kreativwerkstätten im Erdgeschoss, die mit viel Grün und Außenanlagen verwoben sind, sollen einen aktiven öffentlichen Raum schaffen. Die Mobilitätsstrategie soll dabei mehr auf den Menschen, als auf das Auto zugeschnitten sein – mit durchgängigen Innenhöfen, „die ein innerstädtisches Erlebnis schaffen, das Fußgänger und Radfahrer belohnt“, versprechen die Architekten auf ihrer Website.

Leben auf allen Etagen, zu jeder Tageszeit

In den oberen Etagen stehen Büro- und Wohnnutzung im Vordergrund, ganz oben auf den Dächern sollen Gärten, Terrassen, Restaurants und Bars für Lebensqualität sorgen. „ Der vielfältige Mix schafft eine Stadt, die den ganzen Tag über lebendig ist – auch nachdem Pendler die Cafés und Büros verlassen haben, werden die Einheimischen die öffentlichen Plätze und Restaurants füllen“, erklärt Becker.

Genau dieser Mix an Nutzungszwecken sei das Schlüsselkonzept des neuen Quartiers „ Wolfsburg Connect“ – und moderner Stadtentwicklung überhaupt. „Wir sehen Wolfsburg Connect als Blaupause für das, was nachhaltige Urbanität in Zukunft sein muss: nicht nur grün, sondern vernetzt, sozial und vielfältig“, betont Becker.

Von Steffen Schmidt