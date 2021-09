Wolfsburg

Die Stadt Wolfsburg informiert über die Stichwahl zur Wahl der Oberbürgermeisterin/Oberbürgermeisters. Die ist nötig, weil keiner der acht Kandidaten im ersten Wahlgang am 12. September 2021 die absolute Mehrheit erreicht hat.

Iris Bothe (parteilos, Wahlvorschlag der SPD) und Dennis Weilmann (CDU) erreichten die meisten Stimmen und treten somit in der Stichwahl am 26. September gegeneinander an.

Unterlagen kommen automatisch

Alle Wahlberechtigten, die bereits für die Kommunalwahl die Briefwahl beantragt hatten, bekommen in den kommenden Tagen automatisch auch die Briefwahlunterlagen für die Stichwahl. Ausgenommen sind lediglich die Wahlberechtigten, die auf dem Antrag für die Briefwahl dies ausdrücklich abgelehnt haben (hierfür gab es ein gesondertes Feld).

Alle Wahlberechtigten, die bei der Kommunalwahl im Wahllokal wählen waren und am 26. September aber lieber per Briefwahl abstimmen möchten, können ihre Unterlagen in der ehemaligen Kassenhalle, Zimmer A 51 im Rathaus A bis zum 24. September um 13 Uhr persönlich abholen oder diese per Post oder online beantragen. Aufgrund der Verzögerung durch den Postweg empfiehlt die Stadt, dies möglichst zügig zu tun.

Stadt stellt auch kurzfristig Wahlunterlagen aus

Wer aufgrund einer nachgewiesenen, plötzlich auftretenden Erkrankung oder aufgrund unzumutbarer Schwierigkeiten am Wahltag nicht sein Wahllokal aufsuchen kann, hat die Möglichkeit, sich die Wahlscheine und Briefwahlunterlagen auch kurzfristig in der Briefwahlausgabe im Rathaus A, Raum 051 ausstellen zu lassen: am Samstag vor der Wahl (25. September 11 bis 12 Uhr) sowie am Wahltag (26. September, 8 bis 15 Uhr).

Alle Wahlberechtigten, die Briefwahlunterlagen für die Bundestagswahl, jedoch nicht für die Stichwahl angefordert haben, können für die Stichwahl am 26. September auch in ihrem zuständigen Wahllokal wählen gehen. Dafür ist lediglich die Wahlbenachrichtigung oder ein Personalausweis vorzulegen.

Infos, in welchem Wahlbezirk gewählt werden kann („Wo ist mein Wahllokal?“), gibt es unter https://www.wolfsburg.de/rathaus/politik/kommunalwahl-2021 oder telefonisch unter (05361) 282950.

