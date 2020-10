Wolfsburg

Der Herbst ist da! Auch die Autostadt hat in den anstehenden Ferien ein zur Jahreszeit passendes Programm vorbereitet. Von kulinarischen Spezialitäten über actionreiche Fahrangebote und Bildungsworkshops bis zu entspannender Musik in der Parklandschaft.

An den Wochenenden im Oktober treten jeweils zwischen 12 und 18 Uhr verschiedene Walk-Acts und Street Music-Künstler auf. Der Künstler Ulik ist am 10. und 11. Oktober mit seinem spektakulären Tubamobil ein Hingucker für Groß und Klein. Der Ballonkünstler Jack zaubert tolle Figuren aus Luftballons und ein Lächeln auf jedes Kindergesicht.

Von Elektro-Pop bis Gypsy-Jazz

Mit einer Bandbreite von Elektro-Pop über Gypsy-Jazz bis hin zu Brass-Funk-Rap zieht musikalische Vielfalt in die Autostadt ein. Auf den Bühnen am ZeitHaus und vor dem Porsche Pavillon treten am 10. und 11. Oktober June Cocó und Faso auf. June Cocó ist Songwriterin, Pianistin und Entertainerin – und überzeugt mit internationalem Pop, Alternative und Electro-Sounds. Faso singt von Freiheit, Gefühlen und vom Recht zu lieben, wen man will. An den Wochenenden darauf werden Phil Siemers, Joel Havea, The Wanderers und Celina folgen.

In den Restaurants der Autostadt warten derweil herbstliche Spezialitäten rund um Kürbis, Knollen und Co. auf die Besucher. Ebenso im Herbstangebot: Eine kulinarische Reise nach Italien und das Restaurant Lagune „mal anders”. Auch der Currywurst-Hotspot, das Tachometer, ist wieder geöffnet.

Wer es rasanter mag, der kann an den Rennsimulatoren Spaß haben oder an den Fahrsicherheits- oder Motorradtrainings teilnehmen. Und für den wissbegierigen Nachwuchs machen Workshopreihe und spannende Tagesangebote vom 12. bis 23. Oktober Technik und Coding in Kooperation mit Microsoft spielerisch-aktiv erlebbar. Übrigens: Auch Eltern und Berufseinsteiger erwarten interessante und lehrreiche Angebote rund um das Thema Digitalisierung.

