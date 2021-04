Wolfsburg

Der Einfluss des Hochs „Nicole“ ist zwar weiterhin spürbar, er lässt jedoch merklich nach. Die Sonne ist der VW-Stadt auch heute noch hold, zeigt sich jedoch nicht so sehr lange wie in den vergangenen Tagen. An diesem schönen, aber windigen vorösterlichen Tag gibt es einen abwechslungsreichen Sonne-Wolken-Mix. Die Temperaturen sind nicht mehr ganz so hoch, sie liegen jetzt zwischen 6 und 16 Grad, in der Nacht wird es kalt.

Wetterbericht für Wolfsburg am Karfreitag, 2. April 2021

Heute: In Wolfsburg gibt es morgens strahlenden Sonnenschein und die Temperatur liegt bei 0°C. Im weiteren Verlauf des Tages ist es vom Nachmittag bis abends teils wolkig und teils heiter und die Temperaturen liegen zwischen 6 und 11 Grad.Zudem weht ein lebhafter Wind aus nordwestlicher Richtung. Nachts bilden sich vereinzelt Wolken bei Tiefstwerten von 1°C.

Wie wird das Wetter in den nächsten drei Tagen?

Ostersamstag: Von Tagesbeginn bis zum Nachmittag verdecken einzelne Wolken die Sonne und die Temperaturen liegen zwischen 1 und 10°C. Am Abend ist es wolkenlos und die Temperaturen liegen zwischen 4 und 8 Grad. In der Nacht gibt es einen wolkenlosen Himmel und die Luft kühlt sich auf 0°C ab.

Ostersonntag: Vormittags und auch am Nachmittag überwiegt dichte Bewölkung bei Temperaturen von 1 bis 9°C. Abends sind Teile des Himmels mit Wolken bedeckt bei Temperaturen von 1°C. Nachts bilden sich leichte Wolken bei Tiefsttemperaturen von 4°C.

Ostermontag: In Wolfsburg ist morgens der Himmel bedeckt, die Sonne ist nicht zu sehen und die Temperatur liegt bei 5°C. Zudem muss mit stürmischen Böen gerechnet werden. Am Mittag regnet es bei Höchsttemperaturen bis zu 5°C. Am Abend ist es überwiegend dicht bewölkt bei Temperaturen von 5°C. Nachts wechseln sich Regen und trockene Phasen ab bei Tiefsttemperaturen von -1°C.

Von der Redaktion