Wolfsburg

Die Stadt klärt über die Booster-Möglichkeiten in ihrem Impfzentrum auf: Ab sofort sind auch Auffrischungsimpfungen für Kinder ab zwölf Jahren und Drittimpfungen für Personen, die eine Erstimpfung mit Johnson & Johnson erhalten haben, möglich. Zuvor hatte es um beide Möglichkeiten Verwirrungen gegeben.

Seit einigen Tagen steht fest, dass Personen, die eine Erstimpfung von Johnson & Johnson erhalten haben, nicht nur eine zweite Auffrischungsimpfung erhalten sollten, sondern auch noch eine dritte. Eine Leserin berichtete der WAZ, dass ihr Onkel im Impfzentrum in der City-Galerie mit diesem Wunsch jedoch zurückgewiesen worden sei. „Mein Onkel hat im letzten Jahr schon einen Termin vereinbart. Als er am Montag in die City-Galerie kam, haben ihn die Mitarbeiter weggeschickt, die Empfehlung kannten sie offenbar noch nicht“, berichtet die Wolfsburgerin Martina Ziegler. Sie selbst war deshalb verunsichert und wendete sich an die WAZ: „Meine Mutter ist nächste Woche dran, ich weiß jetzt nicht, ob sie eine Impfung bekommt.“

Impfung mit Johnson & Johnson: Die Stiko empfiehlt bereits nach vier Wochen eine erste Auffrischungsimpfung. Weitere drei Monate später sollte eine zweite erfolgen. Quelle: Wolfgang Kumm/dpa

Stiko empfiehlt Drittimpfungen nach Johnson & Johnson

Stadtsprecherin Elke Wichmann Quelle: Stadt Wolfsburg

Bekommt sie, stellte die Stadt einen Tag später auf WAZ-Nachfrage klar. Die Stiko empfiehlt Menschen, die zuerst mit Johnson & Johnson geimpft wurden, sich nach vier Wochen erneut mit einem mRNA-Impfstoff (Moderna oder Biontech) impfen zu lassen. „Der Grund ist die vergleichsweise geringe Schutzwirkung bei einer einfachen Dosis Johnson & Johnson - eine zweite Impfung wirkt hier deswegen weniger als Booster, sondern eher wie eine Grundimmunisierung“, erklärt Stadtsprecherin Elke Wichmann.

Nach der zweiten Impfung sollte frühestens nach drei Monaten eine dritte Impfung mit Biontech oder Moderna erfolgen – sie ist laut Wichmann auch im Impfzentrum in der City-Galerie möglich.

Da viele Kinder ab zwölf Jahren seit mehreren Monaten vollständig geimpft sind, stellt die Stadt zudem klar, dass auch für diese Gruppe eine Boosterung „ab drei Monaten nach der Zweitimpfung im Impfzentrum in der City-Galerie möglich ist“.

Biontech ist für Booster-Impfung bei Kindern zugelassen

Für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren gebe es zwar keine ausdrückliche Empfehlung zur Booster-Impfung, das Vakzin von Biontech sei aber auch für diese Impfung zugelassen. „Geimpft wird nach Rücksprache mit den Eltern, dem zu impfenden Kind oder Jugendlichen und dem Arzt beziehungsweise der Ärztin“, erklärt die Stadt in einer Mitteilung.

Impfungen in der City-Galerie Das Impfzentrum der Stadt im ersten Obergeschoss der City-Galerie ist montags bis freitags von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Eine Terminbuchung ist vier Wochen im Voraus über das niedersächsische Impfportal unter impfportal-niedersachsen.de oder telefonisch unter 0800/9988 665 möglich. Bei freien Kapazitäten gibt es vor Ort zusätzlich Terminkarten mit Impfzeiträumen für den entsprechenden Tag. Die Ausgabe der Terminkarten beginnt immer um 9 Uhr. Die Terminkarte ist nicht namensgebunden.

Ziel der Booster-Impfung ist, einen besseren Schutz vor der Omikron-Variante zu erreichen. Hinzu kommt, dass der Impfschutz laut aktueller Studien nach drei bis vier Monaten signifikant abnimmt. Allerdings verläuft der Rückgang bei Kindern nach derzeitigem Kenntnisstand langsamer als bei Erwachsenen.

Von Melanie Köster