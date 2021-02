Wolfsburg

Die Wolfsburger Jugendlichen Pearl Bäuerle und Eric Wiechel kennen sich seit der 5. Klasse. Sie waren zusammen auf dem Ratsgymnasium in Wolfsburg. Wiechel (17) ist immer noch auf der Schule, Bäuerle (18) ist inzwischen auf der Carl-Hahn-Schule, der Berufsbildenden Schule für Wirtschaft, Verwaltung und Gesundheit. Im November 2020 wurden beide Schüler in den Schulausschuss gewählt, um die Interessen der Schüler zu vertreten. In einem Online-Gespräch mit Iris Bothe, Dezernentin für Jugend, Bildung und Integration und Dr. Christa Westphal-Schmidt, Vorsitzende des Schulausschusses, erklären die Schülervertreter ihre Aufgaben und Pläne.

Bäuerle wechselte nach der 10. Klasse auf die Carl-Hahn-Schule um das Wirtschaftsabitur abzulegen. Die Zwölftklässlerin engagiert sich zum ersten Mal in der Politik. „Wir tragen Verantwortung und können etwas entscheiden. Somit haben wir die Perspektive, etwas zu verändern“, sagt Bäuerle. Wiechel engagiert sich seit zwei Jahren in der Schüler Union (SU) Niedersachsen.

Anzeige

Schülervertreter bekommen viele Nachrichten von Mitschülern

Bäuerle ist Schülersprecherin und wie Wiechel im Stadtschülerrat. Der Stadtschülerrat hat im November 2020 für zwei Jahre einen neuen Vorstand gewählt und neue Vertreter für den Schulausschuss ernannt. Bäuerle wurde als Vertreterin der Berufsbildenden Schulen in den Ausschuss gewählt. Für die Allgemeinbildenden Schulen wurden Eric Wiechel und als Vertreter Oliver Kraszewski gewählt.

Die Wolfsburger Schüler bekommen zahlreiche Nachrichten von ihren Mitschülern mit Anregungen. „Wir freuen uns natürlich über jede Nachricht, jedoch müssen wir auch einige Schüler bremsen, da Entscheidungen nicht von heute auf morgen gefällt werden“, so Wiechel.

Wolfsburger Schülervertreter haben Stimmrecht im Schulausschuss

Bei dem Schulausschuss und dem Jugendhilfeausschuss handelt es sich um einen Ausschuss „besonderen Rechts“. Das heißt: Die Zusammenstellung weicht von den anderen kommunalen Ausschüssen ab und er hat eigene Rechte. So haben die gewählten Schüler- und Elternvertreter Stimmrecht und können Anliegen, Anfragen und Anregungen einbringen. Zudem haben sie Anhörungsrecht und ihre Stellungnahmen müssen bei bestimmten Themen dem Land Niedersachsen vorgelegt werden. „Das sind entscheidende Stimmen, um die Schulpolitik vor Ort mitzugestalten“, betont Bothe.

Stadträtin Iris Bothe (links) und Schulausschuss-Vorsitzende Christa Westphal-Schmidt begrüßeen die neuen Schülervertreter im Ausschuss. Quelle: Stadt Wolfsburg/ SPD

Ratsmitglied Dr. Christa Westphal-Schmidt (SPD) hat den Vorsitz des Schulausschusses seit 2016 inne. Seitdem hat sie bereits mit zwei anderen Schülervertretungs-Paaren im Ausschuss zusammengearbeitet. „Die Schülervertreter sind immer sehr gut vorbereitet, somit stoßen sie mit ihren konstruktiven Vorschlägen auf offene Ohren“, merkt Westphal-Schmidt an. Vor einer Sitzung besprechen sich die Schüler- und Elternvertreter mit den Mitarbeitern des Geschäftsbereichs Schule. In der kleineren Runde werden die Themen vorab besprochen und Unklarheiten aufgeklärt.

Schülervertreter wollen sich für Parktickets einsetzen

Die beiden neuen Schülervertreter wollen in der nächsten Sitzung wahrscheinlich die Parksituation für Schüler ansprechen. Denn an vielen Wolfsburger Schulen wie dem Ratsgymnasium, der Carl-Hahn-Schule und dem Albert-Schweitzer-Gymnasium gebe es laut Bäuerle vorwiegend zahlungspflichtige Stellplätze. Den Schülervertretern schweben daher Schülerparktickets vor, die für einen bestimmten Bereich gelten und monatlich von den Schülern gezahlt werden. „Da ich auch den Umweltschutz an den Schulen in den Fokus rücken möchte, sollten die Tickets nur für Schüler sein, die dringend auf ein Auto angewiesen sind“, erklärt Bäuerle.

An den Wolfsburger Schulen soll Sexismus thematisiert werden

Zudem haben sie persönliche Interessen, für die sie sich engagieren wollen. Bäuerle möchte durch Vorträge und Diskussionen Sexismus an den Schulen ansprechen. Wiechel denkt an die Versorgung der Schüler und plädiert für Essens- und Getränkeautomaten, die Scheine annehmen. „Viele Automaten nehmen nur Münzen an, deshalb sollten Scheinwechsler aufgebaut werden oder bei Neuanschaffung auf eine Scheinannahme geachtet werden“, merkt Wiechel an.

Das sind die Vertreter im Schulausschuss Die Schülervertreter der weiterführenden Schulen wählten ihren Vorstand im November 2020 für zwei Jahre: Vito Brullo (15) vom Gymnasium Fallersleben übernimmt den Vorsitz. Sein Stellvertreter Tanaka Zveushe und die Beisitzer Jana Bagemihl, Mareike Blüthner, Oliver Kraszewski und Dorent Berisha werden ihn dabei unterstützen. Als Vertreterin im Schulausschuss für die Berufsbildenden Schulen wurde Pearl Bäuerle gewählt. Für die Allgemeinbildenden Schulen sind Eric Wiechel und als Vertreter Oliver Kraszewski gewählt. Auch der Stadtelternrat hat seinen Vorstand gewählt: Alexander Paul wurde erneut zum Vorsitzenden gewählt. Zweite Vorsitzende ist Kathrin Preobraschenski. Die Beisitzerinnen Katharina Boehnke, Bettina Daft und Astrid Kostka vervollständigen den neuen Vorstand. Im Schulausschuss ist der Stadtelternrat ebenfalls mit den stimmberechtigten Mitgliedern Alexander Paul und Tanja Grüning vertreten.

Bäuerle und Wiechel nehmen jede Unterstützung an, die sie kriegen können. Der Stadtjugendring hat zum Beispiel die Wahlen begleitet und jetzt besprechen sie mit dem Wolfsburger Kinder- und Jugendbüro ihr weiteres Vorgehen. „Wir sind dankbar, dass sie uns mit Rat und Tat zur Seite stehen“, sagt Wiechel.

Initiative der Schülervertreter führen zu einem Ergebnis

Auch Bothe und Westphal-Schmidt freuen sich auf die Zusammenarbeit im Schulausschuss und sind gespannt auf weitere Ideen. Obwohl sich ihre Wege durch die Kommunalwahl am 12. September eventuell trennen werden. „Die Schüler haben einen dezidierten Blick auf ihren Alltag. Daher bin ich überzeugt, dass sie realistische Anregungen einbringen werden“, so Bothe.

Dass die Empfehlungen von den Schülervertretern auf fruchtbaren Boden fallen, zeige ein Beispiel aus den letzten Jahren. So haben sich die Jugendlichen für die Schülerbeförderung eingesetzt. Daraufhin habe sich laut Westphal-Schmidt eine kommunale Arbeitsgruppe mit dem Thema auseinandergesetzt und schließlich wurde eine Schüler-Monatskarte für 30 Euro eingeführt. „Das Beispiel zeigt, dass die Initiative der Schülervertreter zu einem guten Ergebnis führt“, sagt Westphal-Schmidt.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig