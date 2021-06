Wolfsburg

Temperaturen jenseits der 30 Grad gepaart mit hoher Luftfeuchtigkeit am Montag in Wolfsburg lassen erahnen, dass der große Knall nicht ausbleiben könnte. Der Deutsche Wetterdienst bestätigt auf WAZ-Nachfrage, dass am Dienstag mit schweren regionalen Unwettern und Niederschlägen bis zu 35 Liter pro Quadratmeter zu rechnen ist.

Gemeint ist hier vornehmlich die Region Süd-Ost-Niedersachsen. Bereits in der Nacht zu Dienstag seien weite Teile im Westen betroffen – und Wolfsburg gehört dazu.

Da werden in der VW-Stadt schnell Erinnerungen an 2020 wach: Am Abend des 13. Juni 2020 sorgte ein heftiges Unwetter für überflutete Straßen und Keller im gesamten Stadtgebiet. Auf der Heinrich-Nordhoff-Straße ging zeitweilig gar nichts mehr. Feuerwehr und Technischen Hilfswerk (THW) waren bis in die späten Abendstunden im Dauereinsatz.

Verhaltenstipps bei Unwetter Der wichtigste Tipp zum Schutz vor Gewittern ist, gar nicht erst in ein Gewitter hinein zu geraten. Weil das nicht immer gelingt, gibt es einige Verhaltensweisen zu beachten. Die Sekunden zwischen Blitz und Donner zählen: Vergehen zwischen Blitz und Donner weniger als 30 Sekunden ist das Gewitter näher als zehn Kilometer – höchste Zeit sich in Sicherheit zu bringen. Unterschlupf Suchen – aber: Offene Felder, Wälder und Wasserführende Bereiche meiden. Wer kann, sucht sich Unterschlupf in Gebäuden. Auto, Bus und Bahn sind bei geschlossenen Fenstern besonders sicher. Wer auf dem Motorrad oder Fahrrad unterwegs ist, sollte unbedingt absteigen und fünf Meter Abstand einnehmen. Blitze schlagen immer in die höchsten Objekte ein. Strommasten, Bäume und andere hohe Objekte sollten gemieden werden. Einen Regenschirm zu benutzen ist ebenfalls nicht ratsam. Schutzhaltung einnehmen: Kein Unterschlupf in Sicht? Dann sollten Sie eine Schutzhaltung einnehmen. Für diese mit angezogenen Beinen und Armen auf den Fußspitzen kauern – am Besten auf einer isolierenden Unterlage (Tasche, Rucksack). So bietet der Körper möglichst wenig Angriffsfläche und zwischen den Füßen entsteht keine lebensgefährliche Schrittspannung.

Als Reaktion gründeten die Wolfsburger Entwässerungsbetriebe und die Stadt die Initiative „Starkregen“, um schneller und effizienter auf Überschwemmungen im privaten wie auch öffentlichen Raum zu reagieren. Hinweise können die Bürger nach wie vor unter Berücksichtigung von Ort und Zeit via E-Mail an starkregenvorsorge@web.wolfsburg.de melden.

Unter Wasser: In Velstove sorgte Starkregen schon manches Mal dafür, dass ganze Einfahrten unter Wasser standen. Quelle: Roland Hermstein

Natürlich sind alle Prognosen über etwaige Unwetter ohne Gewähr – und oft reicht ein gründlicher Blick in den Himmel, um einschätzen zu können, wann der große Knall kommt. Es hilft aber sicherlich, wenn sich Stadt und Bürger darauf einstellen. Denn auch die Landwirte bringen wie die WAZ erfuhr seit Montagmittag ihr Heu in Sicherheit. Dieser Fakt, zusammen mit der Warnung des Deutschen Wetterdienstes, lässt durchaus erahnen, dass da etwas Größeres auf die Wolfsburger am Dienstag zu kommt. Und häufig wissen Bauern besser über die regionale Wetterlage Bescheid als ein Meteorologe ...

Eine Abkühlung in den Tage kann dagegen garantiert werden.

Von Christoph Seidel