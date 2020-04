Wolfsburg

Das DRK-Mitte hat in diesen Tagen wie viele andere Hilfsorganisationen auch alle Hände voll zu tun: Die Organisation richtet jetzt einen Nothilfefonds ein, um Ehrenamtliche und Menschen in besonderen Notlage n zu unterstützen. Und: Am 20. April darf die Kleiderkammer im Walter-Flex-Weg öffnen – allerdings gelten dort besondere Corona-Schutzmaßnahmen.

DRK-Kleiderkammer: Keine Familien und Kinder

Laut Krisen-Stab der Stadt Wolfsburg darf die Kleiderkammer unter den geltenden Schutzmaßnahmen geöffnet werden. Das DRK wird diese Schutzmaßnahmen aber noch erweitern: Es wird vorab Fieber gemessen bei den Besuchern, Mund-Nasen-Bedeckung ist Pflicht, nur sieben Kunden haben Zutritt, keine Familien und keine Kinder. Die Öffnungszeiten werden erstmal Montag bis Donnerstag von 12 bis 14Uhr sein und der Eingang wird auf die Rückseite des Hauses verlegt.

„Viele unserer ehrenamtlichen Helfer gehören zur Risikogruppe und können so gegenwärtig nicht eingesetzt werden. Deshalb benötigen wir Hilfe,“ sagt Tanja Weiler als Schatzmeisterin und Medienbeauftragte im Ortsverein Stadtmitte. Deshalb richtet die Organisation jetzt ein Spendenkonto ein. Weiler weiter: „Durch die Spenden für unseren Corona-Nothilfefonds sollen auch Ehrenamtliche und Menschen in besonderen Notlagen unterstützt werden.“

Nothilfefonds: DRK bittet um Spenden

Der DRK-Ortsverein Wolfsburg-Mitte bittet um Spenden für den Nothilfefonds: IBAN: DE98269910660810908000; Volksbank Braunschweig-Wolfsburg; Stichwort: Corona-Nothilfefonds.

