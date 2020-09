Die Stadt Wolfsburg meldet jeweils einen Coronafall in der Leonardo da Vinci-Grund- und Gesamtschule und in der Martin-Luther-Familienstätte in der Nordstadt. Eine Grundschulklasse und eine Kita-Gruppe stehen unter Quarantäne, alle Kontaktpersonen der beiden betroffenen Kinder werden jetzt getestet. Außerdem meldet die Stadt drei Neuinfektionen.