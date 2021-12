Seit einigen Tagen gilt in Wolfsburg in vielen Bereichen die 2G-plus-Regel. Auch Geimpfte und Genesene benötigen dann einen negativen Corona-Test, um ins Restaurant, auf den Weihnachtsmarkt oder ins Kino zu gehen. Die WAZ gibt deshalb einen Überblick über die Test-Möglichkeiten in der VW-Stadt.