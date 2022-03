Stadtmitte

Rund 250 Menschen trafen sich am Montag wieder in der Wolfsburger Innenstadt: Eine Gruppe entzündete am Rathaus wieder Kerzen für die Corona-Toten und solidarisierte sich mit der Ukraine. Und die andere Gruppe beteiligte sich am so genannten „Montagsspaziergang“ gegen die Corona-Maßnahmen.

Im Dezember fand der erste Corona-Schweigekreis statt – als Gegenreaktion zu den Montagsspaziergängern. Mittlerweile ist die Gegendemo, die Frank Hocke und Katharina Rosch iniziiert hatten, zusammen mit dem Schulterschluss der Demokraten Wolfsburg erweitert worden – nämlich zu einer Friedenskundgebung für die Ukraine. Das Motto lautet „Gegen die Gleichgültigkeit“.

Es brannten Kerzen vor dem Wolfsburger Rathaus

So brannten vor dem Rathaus wieder Kerzen. Die Corona-Pandemie hat seit Beginn vor zwei Jahren in Wolfsburg 141 Corona-Opfer gefordert. Von den rund 100 Teilnehmern hatten einige Plakate dabei, die die Solidarität mit der Ukraine ausdrückten. Zum Beispiel stand da geschrieben: „Für Ukraine – Kampfjets und Raketenwerfer jetzt“ oder „Rosinenbomber für Kiew ermöglichen“.

Montagsspaziergänger in Wolfsburg: Der Tross wurde wieder von der Polizei begleitet. Quelle: Britta Schulze

Montagsspaziergang: Verstöße gegen die Maskenpflicht

Parallel dazu fand ein nicht angemeldeter „Montagsspaziergang“ durch die Innenstadt statt. Nach Angaben der Polizei beteiligten sich rund 130 Menschen daran, die wieder ihren Unmut gegen Corona-Maßnahmen ausdrückten. Von knapp 1000 Menschen im Dezember hat die Resonanz mittlerweile deutlich nachgelassen. Dennoch zeigte die Polizei wieder Präsenz – unter anderem mit der Reiterstaffel. Die Polizei registrierte vereinzelte Verstöße gegen die Maskenpflicht, drei Teilnehmer wurden von der „Versammlung“ ausgeschlossen.