Erster Piks oder Booster, Corona-Impfungen nehmen in Wolfsburg wieder Fahrt auf. Welche Impfmöglichkeiten es in Wolfsburg gibt, welche es bald geben soll und wie man Wartezeiten verkürzen kann, hat die WAZ zusammengefasst.

Corona-Impfungen in Wolfsburg: Wann und wo wird geimpft?

