Janine Markgraf (36) aus Wolfsburg und ist Oberärztin im Klinikum. Normalerweise arbeitet die Fachärztin für Innere Medizin auf der Palliativstation, derzeit ist sie für Stationen mit Corona-Patienten zuständig: „Ich bin als hauptverantwortliche Oberärztin für die Stationen eingesetzt, auf denen Patienten liegen, die entweder am Corona-Virus erkrankt sind oder bei denen der Verdacht besteht. Ich habe mich freiwillig dafür gemeldet, weil ich in meinem Oberärzte-Team die Jüngste bin. Ich habe Erfahrungen auf der Intensivstation gesammelt und als Notärztin gearbeitet, außerdem bildete ich mich im Bereich Ethik in der Medizin fort.

Im ärztlichen Dienst auf den ’Corona-Stationen’ arbeite ich aktuell mit einem neuen Team von Assistenzärzten zusammen. Meine Aufgabe ist, sie alle fit für die Behandlung von Covid-19-Patienten zu machen. Wir Mitarbeiter hier im Klinikum haben alle extreme Anstrengungen unternommen, um der Corona-Pandemie so gut wie irgendwie möglich begegnen zu können. Ich freue mich, dass sich die Wolfsburger so gut an die Kontaktbeschränkungen halten. Mir ist außerdem eines wichtig: Wir sind hier in Deutschland und auch im Klinikum Wolfsburg sehr gut vorbereitet. Deshalb bin ich mir sicher, dass die Patienten bei uns gut aufgehoben sind. Es muss niemand Angst haben, wenn er aktuell mit einer anderen Erkrankung ins Krankenhaus kommt! Wir arbeiten hier nach strengen Hygienevorschriften und unternehmen alles, um die Gesundheit der Patienten und der Beschäftigten zu schützen.“

