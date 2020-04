Günther Henschel (68) aus Wendschott liest Kita-Kindern in der Petrus-Kita vor. In Zeiten von Corona macht er das von zu Hause aus und schickt die Geschichten per Whatsapp: „Ich freue mich darüber den Kindern ein bisschen Abwechslung bieten zu können und lese gegen die Langeweile. Seit zweieinhalb Jahren bin ich der „Lese-Opa“, so nennen mich die Kinder in der Kita. Und es macht mir unendlich viel Freude den Kindern Texte vor zu lesen und gemeinsam mit ihnen Bilder anzuschauen.

Normalerweise besuche ich zwei Mal pro Woche die Kita- das geht natürlich im Moment leider nicht. Deshalb habe ich mich auf mein Sofa zu Hause gesetzt und von dort die Geschichten vorgelesen. Dabei wurde ich gefilmt. Die Eltern bekommen das Video per Whatsapp zugeschickt. Das ist eine schöne Sache. Ich möchte trotz Corona am Ball bleiben und den Kindern weiter vorlesen, denn das Vorlesen ist wichtig für die Kleinen. Ich hoffe, dass auch die Eltern ihren Kindern zu Hause viel vorlesen“.

