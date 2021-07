Wolfsburg

Die Inzidenz ist in Wolfsburg leicht gesunken auf 16,9. Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Mittwoch keine neuen Corona-Fälle verzeichnet. Dennoch gelten in der VW-Stadt wieder leicht verschärfte Schutzmaßnahmen, da die Inzidenz zuletzt über zehn Fällen auf 100 000 Einwohner in sieben Tagen lag. In der neuen Allgemeinverfügung der Stadt, die am Montag erlassen wurde, werden die Regeln erläutert. So dürfen sich maximal zehn Personen aus zehn Haushalten privat treffen.

So viele Personen dürfen in Wolfsburg Geburtstag feiern

Dürfen Wolfsburgerinnen und Wolfsburger am Wochenende also nur zehn Gäste zum runden Geburtstag einladen? Diese Frage wird in der heutigen Corona-Frage des Tages beantwortet.

Geburtstagskuchen: Am Wochenende möchte WAZ-Reporterin Ann Kathrin Wucherpfennig feiern. Quelle: Brigitte Kehe

Die strenge Regel mit den zehn Personen gilt sowohl in den eigenen vier Wänden als auch in der Öffentlichkeit. Nicht mitgezählt werden jedoch Kinder unter 14 Jahren sowie Genesene und vollständig Geimpfte.

Ausnahmen erlauben auch Treffen mit mehr als zehn Angehörigen

Begleitpersonen und Betreuungskräfte für Menschen mit Behinderung oder Pflegebedürftigkeit sowie Personen im Rahmen des Umgangs- und Sorgerechts werden ebenfalls nicht mit eingerechnet. Zudem gelten nicht zusammenlebende Paare als ein Haushalt. Zusammenkünfte von bis zu zehn Kindern bis einschließlich 14 Jahren mit den Personen eines Haushalts sind erlaubt.

Gäste können einen Schnelltest oder Selbsttest vor dem Treffen machen

Trotz der verschärften Schutzmaßnahme steht einer Geburtstagsfeier also nichts im Weg. Und wer Bedenken hat, kann seine Gäste immer noch bitten, einen Schnelltest oder einen Selbsttest zu machen. Dann lässt es sich vermutlich auch entspannter anstoßen...

Von der Redaktion