Wolfsburg

Die Veranstalter des Gassenraves mit Dr. Motte am Samstag vor der Esplanade gehen auf Nummer sicher: Am Dienstagnachmittag gaben sie vorsorglich via Facebook bekannt, dass sich unter der feiernden Menge eine Person mit einer möglichen Covid-19-Infektion befand – trotz Impfung. Und sie legen den Gästen der Party jetzt nahe, sich testen zu lassen. Dennoch: Das Ergebnis eines PCR-Tests steht noch aus.

Die Mitarbeiterin, die jetzt mit Grippe-Symptomen krank im Bett liegt, habe am Dienstagmorgen zwei Mal einen Schnelltest durchgeführt – der positiv ausfiel. Als das bekannt wurde, informierte Veranstalter Jan Schroeder das Gesundheitsamt. „Ich habe mir nichts vorzuwerfen, die Mitarbeiterin war geimpft. Mein Gäste haben per Luca-App eingecheckt und vor der Party stand ein Corona-Testwagen“, sagt er. Jeder Gast hinterließ seine Kontaktdaten auf einer Liste.

PCR-Testergebnis steht noch aus

Da Schnelltests häufig nicht eindeutig sind, wird auch in diesem Fall ein PCR-Test durchgeführt. Auf dieses endgültige Ergebnis möchte die Stadt warten, bevor sie mit einer möglichen Kontakt-Nachverfolgung beginnt.

Veranstalter Schroeder hingegen wollte nicht so lange warten und hat am Dienstag schon vorsorglich die Mitteilung abgesetzt. „Ich will natürlich keine Panik schüren, aber ich möchte nicht verantworten, dass jemand infiziert ist und es nicht weiß – und seine Großeltern oder so ansteckt“, begründet Jan Schroeder.

