Wolfsburg

Christian Matzedda wird bei der Kommunalwahl im September für die SPD für einen Sitz im Rat der Stadt der Wolfsburg kandidieren. Durch seine Kandidatur erhofft sich die SPD unter anderem eine engere Verbindung zwischen Stadtpolitik und IG Metall. Matzedda ist seit letztem Spätsommer Zweiter Bevollmächtigter und Geschäftsführer der Wolfsburger Geschäftsstelle der Gewerkschaft.

Christian Matzedda ist gebürtiger Wolfsburger und arbeitete vor seinem Wechsel ins Gewerkschaftshaus seit 1989 bei Volkswagen. Der 49-jährige, zweifache Familienvater ist bei Volkswagen bestens vernetzt, war ab 2010 Mitglied der Vertrauenskörperleitung und der Leitung der Migrantenvertretung. 2012 wurde Matzedda dann in den Betriebsrat gewählt. Letztes Jahr entschloss er sich schließlich in die Geschäftsführung der IG Metall zu wechseln und wurde bei der Versammlung der Gewerkschaft von einer großen Mehrheit der Delegierten in den Vorstand gewählt.

In der neuen Dreier-Spitze fungiert er neben Flavio Benites und Matthias Disterheft als Zweiter Bevollmächtigter und gleichberechtigter Geschäftsführer. Im Rahmen seiner Gewerkschaftsarbeit fallen vor allem auch das soziale Engagement der Gewerkschaft in der Stadt Wolfsburg in seinen Zuständigkeitsbereich. So war er zuletzt maßgeblich an der Neuausrichtung des Bündnisses „Schulterschluss“ beteiligt. Seine Beweggründe und politischen Ziele will der Matzedda am Freitag vorstellen.

Von Steffen Schmidt