Für jeden Tag der Woche ein anderes, schönes Fahrzeug: Davon träumen viele. Der Wolfsburger Carsten Langreder (53) hat sich diesen Traum erfüllt. Und sogar ein bisschen mehr.

„Insgesamt habe ich acht Fahrzeuge“, sagt er schmunzelnd. „Ja, ich bin autobekloppt.“ Zum Fototermin mit der WAZ am Stadion West bringt er drei Oldtimer mit: einen Käfer, einen Mercedes Strich 8 und einen Chrysler Newport. Und alle drei haben ihre eigene Geschichte.

Als Wolfsburger muss man einen Käfer haben

„Als Wolfsburger muss man natürlich einen Käfer haben“, betont der 53-Jährige. „Meine Mutter hatte auch einen Käfer – als Kind habe ich auf der Rückbank wunderbar geschlafen.“ Sein Käfer ist Baujahr 1960 und arktisblau – eine seltene Farbe. „Er stand 25 Jahre lang in einer Garage – ich habe ihn von 2008 bis 2010 restauriert.“ Langreder ist gelernter Werkzeugmacher und arbeitet bei Volkswagen, schraubt aber auch sehr gerne an alten Autos. Der 30 PS-Käfer ist weitestgehend original und wunderschöner Hingucker mit Miniblinkern, Weißwandreifen und blau-weißen Originalfelgen. „Den Käfer fahre ich zum Entschleunigen.“

Carsten Langreder fährt Mercedes Strich 8

Den weißen Mercedes Strich 8 (1969) hat er 1988 als Gebrauchtwagen gekauft. „Er war viele Jahre lang mein Alltagsauto“, berichtet der Wolfsburger. Der 2,2 Liter große Diesel leistet 60 PS – „im Stau bin ich immer vorne“, scherzt Langreder. Aber er schätzt die Zuverlässigkeit des Daimlers: „Er ist schon über eine Million Kilometer gefahren – er hat den zweiten Motor drin.“ Weißwandreifen, weißes Lenkrad, Mittelarmlehne – der Benz ist auch heute noch eine noble Erscheinung. Vor allem mit dem schwarz lackierten Dach und der braunen Lederausstattung. Auch ihn hat Langreder liebevoll restauriert. Und cruist mit ihm liebend gerne über die Straßen der Region.

Carsten Langreder cruist mit dem Chrysler Newport

Apropos cruisen: „Ich wollte immer ein US Car haben“, gibt der Wolfsburger zu Protokoll. Vor zwei Jahren passierte es dann: „Ich habe den Chrysler Newport in Bremen gesehen und mich sofort in ihn verliebt.“ Und gekauft: Der Newport ist Baujahr 1966 und hat einen – natürlich – V8-Motor unter der ellenlangen Motorhaube. Aus sechs Litern Hubraum holt er 270 PS. „Das ist der kleine Motor“, schmunzelt er. Automatik, durchgehende Sitzbank, mehrfarbiges Leder, Tempomat, Klimaanlage, Vinyldach, Low Rider-Felgen – der Chrysler hat alles, was es damals zu bestellen gab und was einen US-Klassiker so begehrenswert macht.

Blubbern oder burnen – mit dem Newport geht beides

Vor allem macht er Spaß: Beim Cruisen blubbert der Big Block-Motor herrlich entspannt. Beim Gasgeben spürt man die V8-Power. Selbst als Transporter macht er eine gute Figur: „Der Kofferraum ist zwei Meter lang“, sagt Langreder lachend. Und setzt sich hinein. Dann kommt er raus, setzt sich ans Lenkrad, startet den V8-Motor, winkt, hupt und fährt kraftvoll blubbernd davon. Autobekloppt eben.

Von Carsten Bischof