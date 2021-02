Wolfsburg

Im Amtsgericht Wolfsburg wurde am Dienstag ein Fall des besonders schweren Diebstahls verhandelt. Ein 32-Jähriger war beschuldigt worden, am Abend des 18. Januar 2019 in den Designer Outlets Wolfsburg gemeinsam mit drei Komplizen hochwertige Pullover im Wert von insgesamt 2000 Euro gestohlen zu haben. Um den akustischen Sicherheitsalarm an den Ausgängen des Geschäfts auszutricksen, sollen sie extra dafür mitgebrachte Gefriertüten verwendet haben. Durch Aufnahmen einer Überwachungskamera konnte die Polizei zwei der vier Täter ausfindig machen – dachte sie.

Der Gutachter prüfte anhand diverser Merkmale die Ähnlichkeit zum Gesuchten

Doch wenn die Fotos einer Überwachungskamera unscharf sind oder aus einer anderen Perspektive aufgenommen wurden als Vergleichsbilder im Personalausweis beispielsweise, ist manchmal ein sogenanntes anthropologisches Gutachten eines Rechtsmediziners erforderlich. Dieser prüft dann anhand diverser Merkmale – zum Beispiel Form und Größe der Nase, des Mundes, der Ohrläppchen, Augenform und -farbe, Augenbrauenlinie, Haaransatz – die Ähnlichkeit zum Gesuchten, um mittels Bildvergleich zweifelsfrei die Identität des Verdächtigen festzustellen.

Im vorliegenden Fall hatte der Verdächtige von Anfang an vehement bestritten, einer der Täter zu sein: „Ich wohne seit vielen Jahren in Wolfsburg und habe mir noch nie etwas zuschulden kommen lassen! Ich betreibe ein Café in der Poststraße und erkenne die Männer auf den Überwachungsbildern, die sehe ich sehr oft in der Stadt herumlaufen, aber ich bin das nicht!“

Bei einem ersten Verhandlungstermin war der Richter noch davon ausgegangen, dass die Polizei den Richtigen gefasst hatte. Auch ein erstes schriftliches Gutachten legte diesen Verdacht nahe. Im Termin am Dienstag aber fertigte der Gutachter noch einmal Fotos aus derselben Perspektive an wie die Überwachungsbilder, und sowohl er als auch der Richter entdeckten Abweichungen bei Haaransatz, Augenbrauen und an der Nase: „Der Täter hat eine längliche, fast feine Nase. Entschuldigen Sie, aber Ihre gleicht eher einer Boxernase, deshalb muss ich Sie freisprechen“, stellte der Richter fest. Nach den weiteren Tatverdächtigen wird derzeit noch gesucht. Einer von ihnen soll sich inzwischen außerhalb Deutschlands aufhalten.

