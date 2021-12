Wolfsburg

Laute Chinaböller, bunte Raketen, Goldregen – das alles gibt es zu Silvester nicht in Läden zu kaufen. Wieder nicht. Bundesweit ist der Verkauf von Feuerwerk und Pyrotechnik wegen der Corona-Pandemie verboten worden. Aber es gibt durchaus Alternativen, um den Jahreswechsel standesgemäß zu begrüßen. Sogar mit witzigen und nachhaltigen Ideen.

Renner in Wolfsburg sind Konfettiraketen und Tischfeuerwerk. Je größer und bunter desto besser. Wer beides haben möchte, muss sich beeilen: „Vieles ist schon weg“, sagt Heiko Matthies, Leiter des Edeka-Marktes in Vorsfelde. Vor zwei Wochen ging es bereits los. Ab da war jedem klar: Das sonst übliche Feuerwerk mit Raketen ist in diesem Jahr wieder nicht möglich.

Konfettiraketen zu Silvester

Eine Alternative sind Konfettiraketen: Es gibt sie in klein, mittel bis XXL. Mal sprühen kleine Schnipsel in Silber, Gold oder buntem Farben-Mix heraus. Schampus-Partyknaller, aus denen Mini-Luftschlangen fliegen, Konfetti-Kanone in Pistolenformat und Tischbomben für Kinder sind ebenfalls beliebt.

Alternativen zum Feuerwerk:

Bei „Party Fiesta“ in der City-Galerie sind Tröten ein Renner. Vor allem bei Kindern. Wenn man hinein bläst, ist es sehr laut. „Es ist eine schöne Alternative zum typischen Feuerwerk, das in diesem Jahr nicht möglich ist“, sagt die stellvertretende Filialleiterin Jessica Nuzzarello.

Die gute alte Wunderkerze zum Jahreswechsel

„Party Fiesta“ hat noch mehr im Silvester-Sortiment. Sehr beliebt sind die XXL-Folien-Ballon-Zahlen. Für das Jahr 2022. Und noch etwas geht gut: die witzigen Haarreifen mit Sternen und Happy-New-Year-Aufdruck. Es gibt sogar einen Haarreif mit Puschelfell und blinkendem Licht.

Wolfsburg: Hier ist böllern verboten Die Allgemeinverfügung zum Feuerwerksverbot gilt in der Zeit von Silvester, 31. Dezember, bis Neujahr, 1. Januar, für folgende Orte im Stadtgebiet: – Willy-Brandt-Platz (Hauptbahnhofs- und Phaeno-Vorplatz) – Porschestraße Nord, Hauptbahnhofspassage, Sarah-Frenkel-Platz – Porschestraße Fußgängerzone Mitte, Kaufhofpassage – Kaufhof – Allerpark, In den Allerwiesen – Ehmen Spielplatz/Skatepark Am Kerksiek – Fallersleben Denkmalplatz/Marktstraße/Westerstraße – gesamtes Areal Klieversberg zwischen Klinikum, Hanns-Lilje-Heim und Theodor-Heuss-Gymnasium Martin-Luther-Straße – Hansaplatz Nordstadt – Nordsteimke am Wasserbehälter auf dem Windmühlenberg – Vorsfelde Innenstadtbereich Amtsstraße/Lange Straße/An der Probstei/Kattenstraße – Vorsfelde Meinstraße Parkplatz von „Netto“ – Westhagen Am Markt und angrenzende Bereiche

Wer zum Jahreswechsel wenigstens ein bisschen Funken sprühen lassen will, greift zur guten alten Wunderkerze. In kleiner Länge oder als XXL-Variante. Auf jeden Fall immer schön. Wem das alles zu gewöhnlich ist, kann es so machen wie die Kölner. Die Stadt schlägt ihren Bürgern eine witzige Aktion vor: Pünktlich um 24 Uhr sollen sie fünf Minuten lang das Licht in Wohnungen und Häuser an- und ausschalten.

Feuerwerk-Videos bei YouTube

Wem das zu langweilig ist und absolut nicht auf buntes Silvesterspektakel am Himmel verzichten kann, schaut ins Internet: Bei YouTube laufen zig Silvesterfeuerwerk-Videos.

Auch der Silvester-Tipp des Naturschutzbundes ist hübsch – und dazu noch nachhaltig: Er schlägt Blumen statt Böller vor. Das funktioniert so: Man steckt Blumenzwiebeln in die Erde – die später Nahrungsquelle für Schmetterlinge, Bienen und Hummeln sind. Die Naturschützer haben außerdem eine Idee, wie man Gutes mit dem Geld tut, was man eigentlich für Böller ausgegeben hätte: Man investiert es in Vogelfutter.

Weil in diesem Jahr sowieso alles anders ist als sonst, könnte man einfach mal Silvesterrituale aus anderen Ländern testen. Ein Beispiel: In Argentinien fällt Silvester in den Hochsommer. Die Bevölkerung veranstaltet deshalb ein künstliches Schneegestöber: Sie schreddern oder zerreißen nicht mehr benötigtes Papier und werfen es dann aus dem Fenster. Viel Spaß beim Putzen an Neujahr.

Von Sylvia Telge