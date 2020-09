Wolfsburg

Mit 27 Jahren erkrankte Tamara aus der Nähe von Wolfsburg an Leberkrebs. Mit ihrem Schicksal ging sie an die Öffentlichkeit und veröffentlichte den erfolgreichen Blog „Knallxbunt“. Unter dem Namen berichtete sie auch auf Instagram schonungslos über ihren Kampf gegen die unheilbare Krankheit. Zuletzt folgten mehr als 96 000 Menschen ihrem Profil. Vor wenigen Tagen teilten ihr Ehemann und ihr Vater auf Instagram mit berührenden Postings mit, dass Tamara gestorben ist.

Die Diagnose Krebs bekam die junge Frau im Oktober 2017. Damals war sie mit ihrem dritten Sohn schwanger und in der 14. Schwangerschaftswoche fielen den Ärzten hohe Leberwerte auf. In einer Instagram-Story auf ihrem Profil „Knallxbunt“ erzählte Tamara, wie die erste Operation ablief.

Anzeige

Tamara taufte den Tumor „Flubber“

Während der Schwangerschaft wurden keine größeren Untersuchungen vorgenommen. Daher hatte sie mit ihrer Familie die Hoffnung, dass „es nicht bösartig ist“. Doch nach der Entbindung stellten die Ärzte einen Tumor fest, der einen Durchmesser von 14 Zentimetern hatte. Tamara taufte den Tumor „Flubber“. Bei der Operation im September 2017 wurden ein Teil der Leber und die Gallenblase entfernt. Jedoch gab es weitere Tumorherde in der Leber, die inoperabel waren.

Eine Lebertransplantation kam für die 29-Jährige nicht infrage, bei der sogenannten Chemoemolisation, bei der die Tumore direkt unterspritzt werden, erlitt sie einen starken allergischen Schock. Demnach hat sie nur noch die Chemotabletten und eine Immuntherapie vertragen. Die Ärzte schätzten ihre Lebenserwartung im Oktober 2017 auf zwei Jahre. Tamara bezeichnete sich selber als Realist und wusste, dass sie an dem Krebs sterben würde. „Mein ganz persönliches Wunder wäre, wenn ich mehr als diese zwei prognostizierten Jahre lebe“, sagte sie in einem Interview. Trotz der schweren Krankheit wollte Tamara für ihre drei Söhne und ihrem Ehemann da sein. „Ich will leben. Und zwar bewusst, nicht wie eine Maschine“.

Längere Texte veröffentlichte Tamara auf dem Blog „Knallxbunt“. Im Frühjahr 2019 gaben die Ärzte ihr keine Hoffnung mehr. Sie wurde von der Palliativstation entlassen. Doch sie bekam noch mal eine Chemotherapie und wollte weiterkämpfen – vor allem für ihre Kinder, die zu dem Zeitpunkt ein, vier und acht Jahre alt waren.

Tamara verabschiedete sich auf Instagram

Doch die junge Frau wusste, dass sie den Kampf bald verlieren würde. Am 8. September schrieb sie auf Instagram: „Es ist Zeit Abschied zu nehmen. Ich spüre es, wir wissen es, wir sehen es.“ Vor zwei Tagen veröffentlichte ihr Vater ein schwarz-weiß Foto von Tamara mit dem Satz „Machs gut mein Herz“. Ihr Ehemann teilte die traurige Nachricht in seiner Instagram-Story mit: „Es gibt keine Worte, die diesen Verlust beschreiben können“. Ihre Freunde und Follower trauern mit der Familie und erinnern mit liebevollen Postings an Tamara.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig