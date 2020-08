Wolfsburg

Die neue Blitzeranlage am St.-Annen-Knoten ist in den Vollbetrieb gegangen. Ab sofort werden auch Rotlichtverstöße im Bereich des St.-Annen-Knotens geahndet, teilte die Stadt Wolfsburg mit. Bislang wurden mit den beiden stationären Blitzgeräten nur Geschwindigkeitsverstöße dokumentiert.

Blitzersäulen überwachen Verkehr in mehreren Fahrtrichtungen

Die eine Blitzersäule überwacht den Verkehr auf dem Berliner Ring beziehungsweise der Berliner Brücke in Fahrtrichtung Norden (Geradeausspur zum Schloss) sowie auf den beiden Abbiegespuren in Fahrtrichtung Westen (Heßlinger Straße, Tunnel). Die zweite Säule erfasst die Verstöße aus der Dieselstraße in Fahrtrichtung Süden (Abbiegespur auf den Berliner Ring, Richtung Schillerteichcenter, VW Bad).

In den vergangenen Wochen wurden der Stadt zufolge vorbereitende Arbeiten in dem Bereich vorgenommen. „Das Eichamt hat nun die Eichung der Rotlichtüberwachung vor Ort durchgeführt. Die Messanlage geht damit in den Echtbetrieb“, teilte die Stadt mit.

