Wolfsburg: Bewohner im Wohngebiet „Wildzähnecke“ haben Angst nach Einbrüchen

Wendschott

Bewohner im Wendschotter Wohngebiet Wildzähnecke fühlen sich nicht mehr sicher. Am vergangenen Wochenende versuchten Unbekannte vier Autos aufzubrechen, die direkt vor den Häusern geparkt waren. In der Vergangenheit gab es auch schon einige Vorfälle. Die Bewohner wollen nicht tatenlos zusehen, sondern haben sich in einer Gruppe zusammengetan.

Dienstagabend trafen sich rund 60 Mitglieder auf dem Spielplatz, um darüber zu diskutieren, was sie tun wollen, damit sich alle wieder sicher fühlen. Klaus Kurtz (B.G.W.) vom Ortsrat war auch da. „Um sich die Sorgen anzuhören - und bei Lösungsvorschlägen zu unterstützen.“

Die Polizei will helfen

Die Polizei kam ebenfalls. Um zu beruhigen, zu unterstützen und zu helfen. „Wir können die Sorgen nachvollziehen“, sagt Pressesprecherin Melanie aus dem Bruch. Sie war mit ihrem Mann Jens, Leiter Einsatz Streifendienst, zu dem Treffen gekommen, damit den verunsicherten Bewohnern Vertrauen in die Polizei zu geben. Konkret ist geplant, dass Einsatzkräfte jetzt verstärkt Streife fahren. Auch mit Zivilfahrzeugen. Das schrecke Einbrecher ab, weiß die Polizei aus Erfahrung.

Bürger in der Wildzähnecke machen sich Sorgen:

Zur Galerie Wildzähnecke: Bürger trafen sich mit der Polizei

Das hörten die Bewohner gern. Denn auch wenn es oft „nur“ versuchte Einbrüche waren und wenn eingebrochen wurde, der Schaden gering war – der Schock sitzt tief. „Es ist schon beängstigend“, sagt Anita Ehlers, die mit ihrem Mann Gerd seit Jahren in dem neuen Wendschotter Wohngebiet lebt.

Videoüberwachung und Bewegungsmelder

Viele Besitzer haben ihre Häuser nicht nur mit besonders sicheren Türen und Fenstern ausgestattet, sondern außerdem noch mit Videoüberwachung und Bewegungsmeldern. „Das scheint Einbrecher anscheinend nicht abzuschrecken“, wundert sich Bewohner Gilberto Moura. Deshalb wünscht sich die Gruppe Tipps von der Polizei, wie sie ihr Zuhause noch sicherer machen. Das sagte das Polizisten-Ehepaar aus dem Bruch bei dem Treffen auf dem Spielplatz zu.

Die Initiative entstand aus einer WhatsApp-Gruppe, die sich nach dem letzten Einbruchs-Wochenende gebildet hatte. Innerhalb kürzester Zeit kamen 210 Mitglieder zusammen. Das Ziel: Die Häuser in der „Wildzähnecke“ sicherer machen. Wie? Darüber gab es verschiedene Ideen. „Ganz wichtig ist der Austausch untereinander“, erklärt Anwohner Fabrizio Mannone. Wer etwas Verdächtiges sieht, sollte Fotos und Videos machen. Aber nicht eingreifen. „Dafür ist die Polizei zuständig“, so Mannone.

Gute Nachbarschaft ist wichtig

Das sieht die Polizei ganz genauso. Deshalb ist ihr eine „vertrauensvolle Zusammenarbeit“ mit Bewohnern der Wildzähnecke wichtig. Die Bürger hätten viel richtig gemacht: sich zusammengetan, um sich auszutauschen und sie achten aufeinander. Eine gute Nachbarschaft sei wichtig, sagt die Polizei.

Außerdem wollen sich die Wendschotter mit der „Bürgerinitiative Nachbarschaft Teichbreite“, die schon seit 25 Jahren abends ihre Runden in dem Stadtteil dreht und so für Sicherheit sorgt, austauschen. Ortsrat Björn Hoffmann (CDU) hat den Kontakt hergestellt.

Ähnliche Rundgänge sind in Wendschott nicht geplant. Aber die Bewohner der Wildzähnecke wollen jetzt noch stärker ihre Augen und Ohren offen halten.

Von Sylvia Telge