Wolfsburg

Das Wolfsburger Impfzentrum im CongressPark hat am Montagmorgen seinen Betrieb aufgenommen. Am ersten Tag sollen dort 240 Personen gegen das Coronavirus geimpft werden, sagte der Leiter des Impfzentrums, Bernhard Lange. Zuerst an der Reihe sind zu Hause lebende Menschen ab 80 Jahren, die einen festen Termin vereinbart haben.

Den Pieks von der Spritze habe er „gar nicht gemerkt“

Das Impfzentrum öffnete um 8 Uhr seine Türen. Die ersten Senioren berichteten von einem reibungslosen Ablauf. „Alles spitze. Ich bin nachhaltig beeindruckt, dass ich gleich am ersten Tag rangekommen bin“, sagte Alfred Brand (87) aus Vorsfelde nach seiner Impfung. Nach einer halben Stunde sei alles erledigt gewesen. Den Pieks von der Spritze habe er „gar nicht gemerkt“. Jetzt warte er auf den Termin für seine Zweitimpfung in drei Wochen.

„Ich bin froh, dass ich endlich eine Impfung bekommen habe“, sagte Maren Beinhorn (91). Im Impfzentrum sei alles „ohne Schwierigkeiten“ abgelaufen. Die 91-Jährige lebt im Betreuten Wohnen im Hasselbachtal. Sie selbst sei noch fit genug, um ins Impfzentrum zu kommen, „aber viele dort warten auf eine Impfung vor Ort“, meinte Beinhorn.

"Eine Erleichterung": Klaus-Peter Asmus (83) aus Vorsfelde mit seiner Tochter Claudia Asmus vor dem Wolfsburger Impfzentrum. Quelle: Florian Heintz

Klaus-Peter Asmus (83) aus Vorsfelde war eine halbe Stunde vor seinem Termin da. „Das ist auf jeden Fall eine Erleichterung“, sagte er in Erwartung seiner ersten Impfung. Den Termin hatte seine Tochter in der vergangenen Woche vereinbart. „Wir haben uns unglaublich gefreut, dass es so kurzfristig geklappt hat“, erklärte Claudia Asmus.

In den nächsten drei Tagen ist das Wolfsburger Impfzentrum mit jeweils 240 Terminen pro Tag ausgebucht. Der Betrieb läuft von 8 bis 18 Uhr zunächst auf einer Impfstraße. Die Stadt erwartet weitere Zusagen vom Land für Impfstofflieferungen. „Es füllt sich mehr und mehr“, sagte Bernhard Lange, Leiter des Impfzentrums. Die Bundeswehr unterstütze den Betrieb des Impfzentrums seit Montag mit 15 Soldaten.

Hier lassen sich Termine für Impfungen vereinbaren

Rund 10 000 Menschen zählen in Wolfsburg zur Gruppe der zu Hause lebenden Senioren ab 80 Jahren, die als ab sofort einen Anspruch auf die Impfung hat. Termine für das Corona-Impfzentrum werden über die Impf-Hotline des Landes unter Telefon (0800) 99 88 665 vergeben. Für Anmeldungen lässt sich auch das Onlineportal unter www.impfportal-niedersachsen.de nutzen.

Wer Unterstützung bei der Terminvereinbarung benötigt oder Fragen hat, für den steht die Wolfsburger Initiative „Wir helfen“ unter Tel. (05361) 8903777 bereit. Neben der Terminbestätigung ist zur Impfung der Personalausweis und, wenn vorhanden, der Impfpass mitzubringen.

Von Florian Heintz