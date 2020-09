Wolfsburg

Blick auf den See, in der Hand ein Eis oder einen Cocktail – ein Kiosk am Allersee soll das gastronomische Angebot in Wolfsburg erweitern. Gastronom Süheyl Yesilnur (67) plant am Nordufer einen Ausflugsort, der viele Gäste anlocken soll. Das Projekt wird derzeit in den politische Gremien diskutiert, weil dafür auch ein Bebauungsplan geändert werden muss. Über seine Pläne spricht Yesilnur im WAZ-Interview.

Herr Yesilnur, ein Kiosk am Allersee...wie soll er aussehen?

Ich möchte nachhaltige Gastronomie mit hochwertigen Produkten am Allersee anbieten. Denn Nachhaltigkeit rückt immer mehr in das Bewusstsein der Menschen. Plastikbecher wird es deshalb bei mir nicht geben. Das gastronomische Angebot wird aus Bio-Produkten bestehen, wenn auch nicht zu 100 Prozent. Und ich möchte bezahlbares und gleichzeitig qualitatives Essen anbieten: Beispielsweise selbst gemachte Nudeln...und natürlich Cocktails. Mit und ohne Alkohol. In Wolfsburg habe ich die erste Cocktail-Bar eröffnet.

Essen und Trinken am Strand. Welches Ambiente haben Sie im Kopf?

Ich möchte noch nicht alles verraten. Aber im vorderen Bereich mit Blick auf das Wasser plane ich Sitzgelegenheiten auf einer Steinmauer. Auf der Terrasse können Wolfsburger unter Schirmen essen. Es soll ein „chilliger“ Ort werden, an dem man sich in der Freizeit gerne trifft –mit Musik. Ich plane den schönsten Ort Wolfsburgs. Gäste sollen sich wie auf Ibiza oder an der Côte d’Azur fühlen. Ich möchte aber nicht nur im Sommer öffnen, sondern das ganze Jahr über. Das Gebäude ist bereits entworfen – ein Architekt hat die Pläne gemacht. Ich habe sie bei der Stadt eingereicht und warte noch auf das „Go“. Ich denke, dass vier bis fünf Mitarbeiter dort angestellt werden.

Serviert im „Aalto“ frische Nudeln: Süheyl Yesilnur möchte auch im Kiosk am Allersee die Gäste mit Teigwaren aus der Nudelmaschine verwöhnen. Quelle: Schulze

Gibt es schon einen Namen für den Kiosk?

Ja, „Aalto am Strand“, das „Aalto in der Stadt“ gibt es ja schon.

Ein paar Meter weiter das Ufer entlang, empfängt der Kolumbianische Pavillon seine Gäste. Politiker befürchten eine Konkurrenzsituation. Sie auch?

Konkurrenz belebt das Geschäft – das weiß jeder. Je mehr Läden an einem Ort sind, desto mehr Menschen sind auch unterwegs. Ich habe mit dem Betreiber des Kolumbianischen Pavillons und des Hotels gesprochen – wir sind uns einig. Sie freuen sich darauf, dass wir kommen. Es werden ja auch andere Produkte in unterschiedlichen Preisklassen angeboten. Mir machen eher die Gänse Sorgen.

Warum?

Die Tiere machen viel Dreck. Das ist schon ein Problem, aber ich weiß noch nicht, wie man das lösen kann. Die Verschmutzungen sind nicht schön, gerade auch weil dort Kinder spielen. Ich denke, die Gänse können auch an einem kinderfreien Ort leben. Und: Die Gänse können wegfliegen, die Kinder nicht.

