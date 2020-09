Innenstadt

Müssen Besucher bald Eintritt in den Historischen Museen und in der Städtischen Galerie bezahlen? Es sieht so aus. Der Kulturausschuss stimmte am Mittwoch im Rathaus mehrheitlich dafür, nur Katrin Weidmann (Grüne) stimmte dagegen. Am Ende entscheidet der Rat darüber.

Bislang gilt freier Eintritt in den städtischen Museen. Doch die Stadt leidet unter sinkenden Gewerbesteuereinnahmen, deshalb ließ sie alle Einrichtungen unter die Lupe nehmen, suchte nach Einsparpotenzialen – und Einnahmequellen. Ein Eintrittsgeld gehört zu den Einnahme-Vorschlägen.

Die Politik tat sich lange schwer mit Eintrittspreisen für die Museen

Die Politik tat sich lange schwer damit. Es wurde zum Beispiel befürchtet, dass die Kosten für ein Kassensystem viel höher seien als die Einnahmen. Da konnte Stefan Krieger beruhigen: „Es gibt bereits ein Kassensystem, dass für Veranstaltungen benutzt wurde, für die Eintritt fällig war“, erklärte der Leiter des Geschäftsbereichs Kultur. Mitarbeiter seien dafür auch geschult.

Bei den Tarifen schaute die Verwaltung sich bei anderen Museen in der Region um. Die geplanten Preise sind moderat: Erwachsen sollen 3,50 Euro zahlen, Senioren 3 Euro, Kinder und Schüler unter 18 Jahren 2,50 Euro. Es gibt Jahres- und Kombikarte. Eigentlich sollten die Entgeltordnungen für Städtische Galerie und Historische Museen am 1. September gelten – das war nicht zu schaffen, so Krieger. Neuer geplanter Start ist am 1. November.

„Moderate Erhöhung“ bei den Entgelten für die Wolfsburger Musikschule geplant

Nicht nur ein Museumsbesuch wird teurer, sondern ab 1. Januar 2021 außerdem der Unterricht in der Musikschule. Auch das ist ein Vorschlag der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt), damit die Stadt Wolfsburg ihrer Einnahme-Situation verbessert. Es sei eine „moderate Erhöhung“, erklärte Krieger. Katrin Weidmann wollte wissen, warum Musikschüler unter 21 Jahren die Erhöhung stärker treffe als Erwachsene. Die Erwachsenen hätten erst kürzlich eine starke Anhebung der Entgelte hinnehmen müssen. Deshalb wollte man sie nicht schon wieder so stark zur Kasse bitten, erklärte Musikschulleiter Andreas Meyer.

Wer Räume im Fallersleber Schloss künftig mietet, muss ebenfalls mehr zahlen. Aber nicht, weil die Stadt dadurch mehr einnehmen will, unterstrich Stefan Krieger. Die alte Entgeltordnung sei hoffnungslos überaltert. „Da gab es Formulierungen wie: So viele Stühle in einen Raum passen, so viele Menschen dürfen dort sein“, so Krieger. Das ging schon vor Corona nicht. Den Sicherheitsaspekt musste die Verwaltung also dringend überarbeiten – dabei schaute sie außerdem auf die Mieten. Der Kulturausschuss gab grünes Licht für die Vorlage. Für Alvar-Aalto-Kulturhaus und Wolfsburger Schloss sind ebenfalls neue Entgeltordnungen geplant.

