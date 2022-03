An den Tankstellen - Hohe Benzinpreise in Wolfsburg: So wirkt sich der Ukraine-Konflikt aus

Die Spritpreise sind hoch. Und laut Jürgen Ziegner, Geschäftsführer des Zentralverbandes des Tankstellengewerbes, werden sie „tendenziell“ weiter steigen – wegen des Konfliktes zwischen Russland und der Ukraine. Doch das ist nicht der einzige Grund.