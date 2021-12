Wolfsburg

Holz und anderes Baumaterial ist knapp. Und mittlerweile teuer. Das ist schon länger so. Doch mittlerweile sind auch kleinere Dinge wie Silikon und PU-Schaum von den weltweiten Corona-Lieferengpässen betroffen. Ebenso Weihnachtsbeleuchtung. Das merken Kunden in Wolfsburger Baumärkten.

Das liegt nicht an deren Einkaufspolitik oder Hamsterkäufen von Kunden. „Auch wenn wir früh ausreichende Mengen bestellen, bedeutet das noch lange nicht, dass wir die geliefert bekommen“, erklärt Michael Steiner, Marktleiter von Bauking/Hagebaumarkt im Vogelsang. Vor Corona konnte man Ware palettenweise ordern, heute könne man froh sein, wenn einige Kartons kommen.

PU-Schaum ist Mangelware

Bei Bauking/Hagebaumarkt im Vogelsang gilt das zum Beispiel für PU-Schaum: Dieser Bauschaum zum Einsetzen von Türen und Fenstern wird meistens in China hergestellt – doch da stocke aktuell die Produktion. Das hat weltweite Folgen.

So sieht es bei Bauking/Hagebaumarkt aus:

Zur Galerie Mangelware im Bauking/Hagebaumarkt im Vogelsang: PU-Schaum und Weihnachtsbeleuchtung

Auch die Weihnachtsbeleuchtung kommt größtenteils aus Fernost. Auch da gibt es Lieferengpässe. „Wir haben einen Teil unserer Bestellung gar nicht erhalten“, bedauert Steiner. Der Hersteller wollte nachliefern. Mitte Dezember. „Dann ist das Hauptgeschäft mit Weihnachtsbeleuchtung vorbei“, so der Marktleiter von Bauking/Hagebaumarkt.

Gerade kam eine Lichterketten-Lieferung an: Natalie Schön (r.) und Silke Spiegel-Pfennig konnten deshalb die Regale bei Bauking/Hagebaumarkt auffüllen. Quelle: Britta Schulze

Ähnlich schlecht sieht es bei Brennholz aus. Früher ein Ladenhüter, angesichts der hohen Heizölpreise ist es wieder sehr gefragt bei Hausbesitzern. Deshalb waren die Lagerbestände schon im September bei Bauking/Hagebaumarkt leer gekauft. Nachschub ordern, sei schwierig. Kunden einen konkreten Liefertermin zu nennen noch schwieriger. Die Baumärkte wissen selbst nicht, wann wie viel Ware kommt. Und ob überhaupt etwas kommt.

Auch „Globus“ leidet darunter. „Die Situation ist angespannt und stellt uns jeden Tag vor neuen Herausforderungen“, so die Kommunikationsabteilung. Im Vergleich zum Vorjahr hat die Baumarktkette ihre Warenlager aufgestockt und könne aktuell die Kunden mit den gewünschten Produkten zufriedenzustellen. Hamsterkäufe seien nicht möglich: „Globus Baumärkte verkaufen in haushaltsüblichen Mengen.“

Deshalb gibt es Liefer-Engpässe An allen Ecken und Enden wird es in Deutschland knapp – vom Turnschuh bis zum Geschirrspüler. Hauptursache sind die Nebenwirkungen der Pandemie, die oft von Managern unterschätzt wurden. Im ersten großen Lockdown wurden weltweit Produktion und Logistikkapazitäten schnell heruntergefahren. Doch die Nachfrage zog ebenso schnell wieder an – vor allem wegen riesiger, weltweiter staatlicher Hilfs- und Konjunkturprogramme. Nun hapert es vor allem beim Transport. Es fehlt an Schiffen und an Containern. Die Frachtraten haben sich so stark verteuert, dass es sich vielfach kaum noch lohnt, die Güter auf den Weg zu schicken. Und zu einem immer größeren Problem wird der Arbeitskräftemangel. Vier internationale Organisationen haben kürzlich anlässlich der UN-Vollversammlung vor einem Zusammenbruch der globalen Lieferketten gewarnt. Tausende Transportarbeiter haben sich wegen schlechter Arbeitsbedingungen Jobs in anderen Branchen gesucht. Hinzu kommt, dass laut internationaler Schifffahrtskammer nur etwa 30 Prozent der Seeleute geimpft sind.

Hornbach hat sich ebenfalls auf die Engpässe eingestellt. Einstellen müssen. Die Baumarktkette habe sich seit den Corona-Engpässen im vergangenen Frühjahr bei den Lieferanten deutlich breiter aufgestellt, erklärt Pressesprecher Florian Preuß. Falle einer aus oder könne nicht die georderten Mengen bereitstellen, werde bei einem anderen gekauft, der liefern kann. Die mehr-Lieferanten-Strategie laufe gut. „Aktuell ist die Lage sehr entspannt in unseren Märkten“, so Preuß. Sämtliche Artikel sind zu haben – vielleicht nicht immer von einer speziellen Marke. Aber grundsätzlich gebe es keine großen Ausfälle im Sortiment.

Hornbach plant „extrem vorausschauend“

Außerdem plane Hornbach seit Corona „extrem vorausschauend“. Das Frühjahr sei die umsatzstärkste Saison für Baumärkte. Damit dann das Sortiment komplett sei, werde schon jetzt dafür geplant und bestellt. Kommen schon jetzt Waren an, werden die gelagert. „Wir haben in ganz Deutschland zusätzliche Lagerkapazitäten angemietet“, so Preuß. Außerdem dienen die oberen Regal-Etagen in den Märkten als Ablage. Die sind so hoch, dass kein Kunde drankommt.

Die spürbaren Lieferengpässe im gesamten Einzelhandel werden sich wohl bis weit in den Sommer 2022 hinziehen. Sagen Experten. Laut einer Umfrage des Ifo-Instituts gehen Baumärkte davon aus, dass die Lieferengpässe noch 10,3 Monate dauern. Fahrradhändler sind noch pessimistischer: Sie rechnen sogar mit 18 Monaten.

Von Sylvia Telge