Wolfsburg: Axel Hacke sorgte für viele Lacher im Hallenbad

Innenstadt

Einen sehr unterhaltsamen Freitagabend bot der Kolumnist und Schriftsteller Axel Hacke dem Publikum im Hallenbad. Im Rahmen der diesjährigen Lesetage des Kulturzentrums las er Auszüge aus seinem aktuellen Buch „Im Bann des Eichelhechts“ vor und auch einige seiner Kolumnen.

Vollständig heißt der Buchtitel „Im Bann des Eichelhechts und andere Geschichten aus Sprachland“. Sprachland ist ein ganz besonderer Ort, in dem die vielen Vertipper, Übersetzungsfehler und unglückliche Formulierungen landen, die Axel Hacke entweder selbst gefunden hat, oder ihm von seiner großen Fangemeinde zugetragen wurde.

Dinge, die einen zum Schmunzeln bringen

Diese Dinge bringen einen schon sehr zum Schmunzeln. Wenn dann der Autor auch noch darüber sinniert, was hinter diesen seltsamen Wortschöpfungen stecken könnte, wird es so richtig lustig. Die Ochsenschwan-Suppe hatte es ihm zum Beispiel angetan. Da stellte er sich vor, wie dieses offensichtlich riesige Geflügeltier durchs Sprachland fliegt.

Der Ochsenschwan wird dabei begleitet vom Eichelhecht. Die Geschichte dahinter ist entzückend: Der Vater eines Jungen reichte sie ein. Am Abend nach einem Spaziergang im Wald erklärte der Kleine, der Eichelhecht habe ihm besonders gefallen. Noch bevor aufgeklärt werden konnte, um was für ein Tier es sich handeln könne, war der junge Mann in den Schlaf gefallen in seinen eigenen Traumwald.

Müllers Darmgeheimnis

Manches ließ sich aber auch gar nicht erklären. So bleibt wohl ewig verborgen, was sich hinter Müllers Darmgeheimnis verbirgt, einer offensichtlich nicht ganz gelungenen Übersetzung vom Polnischen ins Deutsche. „Das war in einem kleinen Lokal in Polen, das es vielleicht auch gar nicht mehr gibt“, bedauerte Hacke.

Lesetage im Hallenbad Noch drei Veranstaltungen gibt es bei den diesjährigen Lesetagen im Kulturzentrum Hallenbad im Schachtweg. Auf dem Programm stehen: 18. November kommt Jan Weiler; am 20. November Michel Abdollahi und am 27. November: Due ultimative Ossi-Lesung. Alle Veranstaltungen beginnen um 20 Uhr. Die Tickets für die Veranstaltungen gibt es auch bei der Konzertkasse der WAZ, Porschestraße 78, im Hallenbad und online unter www.hallenbad.de. Es gilt die 2G-Regel.

Schön waren dabei nicht nur Hackes Texte, sondern auch seine wunderbare Art des Vortrags. Mit einem leicht intellektuellen immer unterschwellig amüsierten Unterton redete er im Grunde bierernst zum Beispiel über die Servierempfehlung zu einer Schachtel mit Pommes im Schnellimbiss: „Vor dem Essen Schachtel öffnen“.

„Das mit den Einreichungen hört nie auf“

Diese Kombination aus urkomischen Texten und der großartigen Vortragsweise sorgte für Lacher im Minutentakt und am Ende riesigen Applaus des komplett begeisterten Publikums. Hinzu kam, dass es nicht nur eine Lesung aus dem Buch war. Hacke erzählte frei, las aus seinen Kolumnen und seinem Newsletter und trug auch völlig neues Material vor, das ihm frisch zugeschickt wurde.

„Das mit den Einreichungen hört nie auf“, erklärte er. Seitdem er sich mit diesen besonderen Schätzen der Sprache beschäftigt, reißt die Zahl der eingereichten Absurditäten von Missverstehern und ähnlichem einfach nicht ab.

Schon seit 1991 veröffentlicht der in Braunschweig geborene Wahlmünchner Bücher. Seit vielen Jahren hat er eine feste Kolumne im SZ-Magazin der Süddeutschen Zeitung. Zudem bietet er per Email einen Newsletter unter dem Titel „Brief aus dem Büro“. Seit Freitag hat er sicherlich neue Abonnenten.

Von Robert Stockamp