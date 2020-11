Wolfsburg

Der Wolfsburger Bundestagsabgeordnete Falko Mohrs ( SPD) besuchte jetzt die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing ( WMG) für einen Austausch. Im Fokus des Gesprächs mit WMG-Geschäftsführer Jens Hofschröer standen vor allem die Herausforderungen der Wolfsburger Wirtschaft infolge der Corona-Pandemie wie auch die Bedeutung der Wirtschaftshilfen von Bund und Land.

Zahlreiche Wolfsburger Unternehmen sehen sich angesichts der aktuellen Entwicklung mit enormen Herausforderungen und Unsicherheiten konfrontiert. Jens Hofschröer gab Falko Mohrs einen Überblick zur aktuellen Situation und Fragen, die die kleinen und mittelständischen Betriebe derzeit in besonderem Maße beschäftigen. Insbesondere die Situation in den Branchen Handwerk, Einzelhandel, Gastronomie und Hotellerie war hierbei ein Schwerpunkt.

Entscheidungen auf Bundesebene können unmittelbar Wirkung für den Wolfsburger Mittelstand haben

„Im direkten Dialog mit unseren Wolfsburger Betrieben spüren wir direkt und sehr deutlich, welche Herausforderungen und Fragestellungen derzeit besonders drängen. Diese gilt es, auch bestmöglich auf die Bundesebene zu transportieren. Denn dort können wichtige politische Weichen gestellt und Entscheidungen getroffen werden, die auch unmittelbar unterstützende Wirkung für den Wolfsburger Mittelstand entfalten können“, sagte Hofschröer. „Wir arbeiten in Berlin an passgenauen Lösungen für die Menschen in diesen Bereichen, aber auch in der Veranstaltungsbranche“, erklärte Mohrs.

Im Gespräch betonten sowohl Hofschröer als auch Mohrs die Bedeutung der schnellen Wirtschaftshilfen von Bund und Land, die auch zahlreiche Wolfsburger Unternehmen in den vergangenen Monaten in Anspruch genommen hatten. Im Besonderen sprachen Mohrs und Hofschröer über den neuen digitalen Service meincheckin.com für die Wolfsburger Gastronomie von WMG und Dehoga. Die App widmet sich der Herausforderung der Kontaktdatenerfassung, zu der derzeit unter anderem Gastronomiebetriebe, Vereine und Kultureinrichtungen verpflichtet sind.

