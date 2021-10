Wolfsburg

In Wolfsburg kommt auch an diesem Wochenende keine Langeweile auf. Die WAZ gibt einen Überblick über Veranstaltungen, die von Freitag bis Sonntag, 29. bis 31. Oktober, in der VW-Stadt stattfinden.

Freitag, 29. Oktober

– Esplanade: In Wolfsburgs kultiger Diskothek heißt ab 23 Uhr „Bunte Tüte“. DJ Alex Martura steht am DJ-Pult.

Hallenbad Kulturzentrum: Auf der großen Bühne stehen alle Zeiger auf Comedy: Mirja Regensburg rechnet mit den Männern ab – im positiven Sinn. Ihre neue Show „Im nächsten Leben werd ich Mann!“ ist eine kleine Hommage an das männliche Geschlecht und ab 20 Uhr im Hallenbad zu sehen – Tickets gibt es an der Abendkasse.

Mirja Regensburg tritt am Freitag im Hallenbad-Kulturzentrum auf. Quelle: Mara-Ann Meeuw/ Archiv

– Sauna-Klub: Ab 19 Uhr steigt ein Metall-Konzert – und da gibt es richtig was auf die Ohren. Es treten die Bands Massive Assault, Sanitys Dawn und Replsive Feats auf. Tickets gibt es an der Abendkasse.

Samstag, 30. Oktober:

– Sauna-Klub: Im Sauna-Klub wird es ab 20 Uhr punklastig mit der vierköpfigen Band Akne Kid Joe. Mit E-Gitarren, Pyrotechnik und textlich einem Mix aus Wut und Sarkasmus laden die Nürnberger zum mitgrölen und tanzen ein. Als Support-Band ist Polaroit aus Hildesheim dabei. Sie liefern eine tanzbare Mischung aus Emo, Pop und Punk.

– Esplanade: Ab 23 Uhr öffnet die Disko in der Wielandstraße, Motto des Abends lautet „Dirty Döhring“.

Esplanade: Es darf wieder gefeiert werden. Quelle: Britta Schulze

– Reformationsgottesdienst in St. Petrus: Der Kirchenkreis Wolfsburg-Wittingen und die evangelisch-lutherische Propstei Vorsfelde laden um 18 Uhr zum Reformationsempfang in die St. Petrus-Kirche Vorsfelde ein. Den Festvortrag hält Heribert Prantl, der bis 2019 Leiter des Ressort Meinung der Süddeutschen Zeitung war. Der promovierte Jurist Prantl wird unter dem Titel „Wie gemein ist das Gemeinwesen?“ der Frage nachgehen, was in einer zunehmend unübersichtlichen Gesellschaft verbindend und verbindlich sein kann. Der Reformationsempfang beginnt mit einer Andacht. Im Anschluss an den Vortrag sind alle Gäste zu einem geselligen Austausch am Buffet eingeladen. Aus Gründen der Pandemie steht nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen in der St. Petrus-Kirche zur Verfügung. Eine Teilnahme ist daher nur bei vorausgehender email-Anmeldung unter vorsfelde.pr@lk-bs.de möglich.

Heribert Prantl: Der Journalist ist Gastredner beim Reformationsempfang. Quelle: Juergen Bauer

– Halloween-Party im Irish-Pub: Nach anderthalbjähriger Corona-Pause steigt im Irish-Pub in der Schiller-Galerie wieder eine Karaoke-Nacht kombiniert mit Halloween. Los geht es um 20 Uhr. Es gibt spezielle Halloween-Cocktails und das Theken-Personal ist gruselig verkleidet. Es gilt 2G; Gäste können sich gern verkleiden.

Halloween: Nach langer Pause wird im Irish Pub in der Stadtmitte wieder gefeiert. Quelle: Archiv/ Gero Gerewitz

Sonntag, 31. Oktober:

– Kino im Hallenbad: Der Film „Promising Young Woman“ wird ab 20 Uhr im Hallenbad-Kino gezeigt. Darin führt die Protagonistin ein Doppelleben: Tagsüber langweilt sich die 30-jährige Cassie bei ihrem Job im Coffeeshop, nachts gibt sie sich in Bars und Clubs als betrunken aus. Wenn Männer mit düsteren Hintergedanken sie zu sich nach Hause bringen wollen, erteilt sie ihnen dann eine Lektion. Auf dieser Mission ist Cassie nicht zum Spaß. Der Grund ist ein traumatischen Erlebnis, das ihre Freundin Nina während des gemeinsamen Studiums hatte. Karten gibt es an der Abendkasse.

„Promising Youn Women“: Zu sehen am Sonntag im Hallenbad-Kino. Quelle: Merie Weismiller Wallace

– Planetarium: Zum Abschluss der Herbstferien öffnen sich um 14.30 Uhr und 16.30 Uhr die Tore ins Reich der Geister und Gespenster, wenn unter den 9000 Sternen des Planetariums die Geschichte von Halloween erzählt wird. Karten gibt es an der Tageskasse.

– Rundgang durchs Stadtmuseum: 80 großformatige Fotografien geben einen Überblick über die geschichtsträchtige Wolfsburger Kirchenlandschaft in Wolfsburg. Diese erkundeten die Hobbyfotografen des Fototreffs. Zur Finissage am Reformationstag um 14.30 Uhr geben Melanie Leder und Günter Seifert gemeinsam mit Museumsmitarbeiterin Nicole Trnka Einblicke in die Entstehungsgeschichte dieser fotografischen Rundreise durch Fallersleben und Vorsfelde sowie die Wolfsburger Dörfer. Dabei werden auch symbolisch Kirchenglocken zum Klingen gebracht. Der Eintritt ist frei. Erforderlich sind eine Anmeldung per Mail an stadtmuseum@stadt.wolfsburg.de oder telefonisch unter 05361-281040 sowie ein Nachweis nach der 3-G-Regel

Von der Redaktion