Wolfsburg

Das war zu erwarten: Mit der Rückkehr vieler Urlaubsreisenden ist die Zahl der Corona-Infektionen in Wolfsburg deutlich gestiegen. Viele ältere Menschen sind inzwischen vollständig geimpft – noch gibt es dementsprechend wenige schwere Erkrankungen. Doch landesweit steigt die Zahl der Corona-Patienten in den Kliniken langsam, aber beständig.

Wer sich bis jetzt noch nicht zu einer Impfung durchringen konnte, hat am Donnerstag und Freitag noch einmal die Gelegenheit, sich spontan ohne Termin in den Impfzentren der Stadt erstimpfen zu lassen. Danach sind Hausarztpraxen und Betriebsärzte die Ansprechpartner – eine Ausnahme gibt es für den Impfstoff von Johnson&Johnson.

Spontan-Impfungen mit Johnson&Johnson bis 24. September

Erstimpfungen ohne Termin mit Biontech sind im Impfzentrum im CongressPark noch am heutigen Donnerstag bis 16 Uhr möglich. Ab Montag, 6. September, finden dort nur noch terminierte Zweitimpfungen mit den Impfstoffen von BionTech und Moderna statt.

Eine Ausnahme gibt es dennoch: Mit dem Vakzin von Johnson&Johnson können sich Impfwillige im Congresspark weiterhin ohne Termin in der Zeit von 8 bis 12 Uhr impfen zu lassen – bis zur endgültigen Schließung des Impfzentrums am 25. September. „Da keine Zweitimpfung notwendig ist, wird dieser Impfstoff – solange der Vorrat reicht – bis zum letzten Impftag verimpft werden“, heiß es von der Stadt Wolfsburg.

Noch bis einschließlich Freitag, 3. September, haben die temporären Impfzentren in der City-Galerie und im DOW geöffnet. Ein Termin ist nicht nötig. Impfwillige brauchen nur einen Ausweis. Verimpft werden dort Johnson & Johnson und Biontech. Geöffnet sind die temporären Impfzentren von 13 bis 19 Uhr.

Teenagerin bei der Impfung: Die Vakzin von Biontech ist auch für Kinder über zwölf Jahren freigegeben. Quelle: Sina Schuldt/dpa

61,2 Prozent der Menschen in Wolfsburg vollständig geimpft

Beim Impftempo hat die Stadt in der letzten Augustwoche kräftig zugelegt. Zwischen dem 23. und 27. August wurden in Impfzentrum und Arztpraxen knapp 5000 Impfdosen verabreicht – mehr als doppelt so viel wie in der Vorwoche. Inzwischen haben mit 65,5 Prozent knapp zwei Drittel aller Bürgerinnen und Bürger in der VW-Stadt eine erste Impfung erhalten. 61,2 Prozent der Menschen in Wolfsburg sind mit der vollständigen Impfung auch gegen die Delta-Variante gut geschützt.

In absoluten Zahlen: 76 128 Menschen in Wolfsburg sind vollständig geimpft – davon die meisten aus der Risikogruppe der Alten. Das spiegelt sich in der Statistik wieder: Vor allem viele Menschen im Alter zwischen 19 und 40 Jahren haben sich in den vergangenen sieben Tagen infiziert.

Inzidenz in Kästorf/Sandkamp über 200

Am Donnerstag vermeldete das Robert-Koch-Institut 42 neue Fälle für Wolfsburg, die Sieben-Tage-Inzidenz kletterte auf 100,1. Dabei ist das Infektionsgeschehen innerhalb der Stadt sehr unterschiedlich. Am höchsten ist die Inzidenz im Ortsratsbereich Kästorf/Sandkamp mit mehr als 200, in Nordstadt, Fallersleben-Sülfeld, Ehmen-Mörse, Hattorf/Heiligendorf und Barnstorf/Nordsteimke mit unter 35 am niedrigsten.

VW hat neue Impfkampagne gestartet

Angesichts der durch die Delta-Variante wieder steigenden Infektionszahlen hat Volkswagen eine neue Impfkampagne mit dem Slogan „Mit Ärmel hochkrempeln, kennen wir uns aus“ gestartet. 70 000 Impfungen hat Volkswagen bisher in seinen extra eingerichteten Impfzentren durchgeführt. Diese sollen noch bis in den Herbst hinein betreiben werden. Wann VW die Zentren dicht macht, hängt wohl auch vom Verlauf der jetzt gestarteten neuen Impf-Kampagne ab. Mit der Immunisierung will das Unternehmen nach dem Abbau der Impfzentren über das betriebliche Gesundheitsmanagement fortfahren.

Von Christian Opel