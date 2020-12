Wolfsburg: Aufbau des Corona-Impfzentrums läuft mit Hochdruck

Wolfsburg

Die Stadt Wolfsburg hat am Dienstag mit dem Umbau des CongressParks zu einem Corona-Impfzentrum begonnen. In der Stadthalle werden sechs Impfstraßen aufgebaut, durch die die Patienten geschleust werden. Das Impfzentrum soll am 15. Dezember einsatzbereit sein – in der letzten Ausbaustufe sollen hier fast 1000 Impfungen pro Tag möglich sein. „Ich möchte, dass möglichst schnell möglichst viele Wolfsburger geimpft werden können“, sagte Oberbürgermeister Klaus Mohrs ( SPD) am Dienstag bei der Vorstellung des Konzeptes.

Dezernent Andreas Bauer bezeichnete den CongressPark als „absoluten Glücksfall“

Im CongressPark läuft bereits der Umbau des kleinen Saals (Black Box), später folgen der große Saal und zuletzt der Spiegelsaal. In jedem Saal werden zwei Impfstraßen mit jeweils vier Impfkabinen eingerichtet. Für den Aufbau des Impfzentrums ist der Katastrophenschutz bei der Berufsfeuerwehr verantwortlich. Der zuständige Dezernent Andreas Bauer bezeichnete den CongressPark als „absoluten Glücksfall hinsichtlich der Lage mit der verkehrlichen Anbindung, aber auch die Infrastruktur im Hause“. Bauer betonte: „Alle Wolfsburgerinnen und Wolfsburger finden hier absolut geeignete Rahmenbedingungen vor, um die Impfungen durchführen zu können.“ Das Land habe dem innerhalb einer Woche erarbeiteten Konzept „vollumfänglich zugestimmt“.

Wann die erste Lieferung mit Impfdosen von Biontech in Wolfsburg eintrifft, steht noch nicht fest. Die Verteilung erfolgt zentral durch das Land. Geplant ist auch, zunächst mobile Teams einzusetzen, um zum Beispiel Bewohner von Pflegeheimen zu impfen. Erst danach sollen die Impfzentren mit ihrer Arbeit beginnen. „Ich gehe davon aus, dass wir Anfang Januar mit den Impfungen beginnen können“, erklärte Mohrs.

Ab Mitte Dezember sollen die Abläufe geprobt werden

Trotzdem soll das Corona-Impfzentrum im CongressPark bereits ab dem 15. Dezember mit zunächst einer Impfstraße einsatzbereit sein. „Dann können die Abläufe geprobt werden, damit wir mit diesem nicht ganz unkomplizierten Impfstoff gut umgehen und die Menschen hier gut versorgen können“, so der Oberbürgermeister. Falls der Impfstoff früher als erwartet verfügbar ist, sollen die Impfungen ab diesem Zeitpunkt auch umgehend beginnen können. Das Land plant ein einheitliches zentrales Terminmanagement, das neben Onlinebuchungen auch auf ein Bürgertelefon setzt.

Impfung: Bei einer Vollauslastung des Impfzentrums im CongressPark sind rund 80 Personen für den Betrieb notwendig. Quelle: dpa

Die organisatorische Leitung des Wolfsburger Impfzentrums hat der langjährige Malteser-Stadtbeauftragte Bernhard Lange übernommen, der sich eigentlich schon im Ruhestand befindet. „Ich bin froh, dass er sofort zugesagt hat“, betonte Mohrs. Lange sei „einsatzerprobt“, habe Erfahrung mit Führungsaufgaben und kenne den Rettungsdienst.

CongressPark: Die Stadthalle wird ab 15. Dezember zum Impfzentrum. Quelle: Boris Baschin

Der Betrieb läuft zunächst über ehrenamtliche Helfer

Der Leiter des Impfzentrums muss sich jetzt unter anderem um den Personalaufbau kümmern. „In der ersten Phase müssen wir auf die Ehrenamtlichen in Wolfsburg zurückgreifen, weil wir so schnell keine Einstellungen organisieren können“, betonte Lange. Nach einer Anlaufphase von rund einem Monat soll der Betrieb des Impfzentrums mit den Wolfsburger Hilfsorganisationen organisiert werden. Bei einer Vollauslastung des Impfzentrums sind Lange zufolge rund 80 Personen für den Betrieb notwendig. „Wir werden dann auch über Einstellungen nachdenken müssen“, sagte er. Die Details müssten noch geklärt werden. Entsprechende Internet-Plattformen seien bereits geschaltet – Bürger seien aufgefordert, sich einzubringen. Der Einsatz der Ärzte für die Impfungen werde vom Land und der Kassenärztlichen Vereinigung (KVN) organisiert.

Der Betrieb des Corona-Impfzentrums im CongressPark sei mindestens bis zum 31. Juni 2021 geplant, sagte der Leiter der Berufsfeuerwehr, Manuel Stahnke. Eine Verlängerung bis Jahresende 2021 sei möglich.

Von Florian Heintz